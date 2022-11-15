Суд приостановил производство дела по иску «Спартака» к Газизову

Юрист «Спартака» Татьяна Завьялова рассказала подробности продолжающегося судебного процесса с генеральным директором «Уфы» Шамилем Газизовым.

«Сегодня было рассмотрено ранее заявленное ходатайство со стороны представителей Газизова о приостановлении рассмотрения разбирательства по делу о взыскании 88 миллионов рублей в связи с поданной ими кассационной жалобой о восстановлении Газизова на работе в «Спартаке».

Несмотря на то что Газизов всегда комментировал, что у него претензии исключительно к господину Леониду Федуну. Но Газизов все-таки решил восстановиться на работе, я думаю, что это процессуальная уловка для того, чтобы приостановить процесс, чтобы как можно дольше не получать по нему решения.

Думаю, что сам процесс о восстановлении на работе будет затянут под любыми предлогами, в том числе [под предлогом] неявки.

Сегодня суд приостановил производство по взысканию до решения шестого самарского кассационного суда о восстановлении на работе, заседание должно пройти 1 декабря», – сообщила Завьялова.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года.

В марте 2021-го он вернулся в «Уфу».

В московском клубе считают, что Газизов незаконно перевел на свой счет 88 млн рублей, используя ключ генерального директора.

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