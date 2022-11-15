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    Ларин из тюрьмы поздравил Пруцева с дебютным голом в РПЛ

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин, осужденный на три года за мошенничество, поздравил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева с дебютным голом в РПЛ.

    «Хочу поздравить Пруцева с дебютным голом в РПЛ. Я считаю, что Данил является одним из самых «тонких» в понимании футбола игроков РПЛ, а про его выносливость вы и так все знаете.

    Однажды я уезжал в командировку и по пути в Шереметьево решил заехать на стадион «Янтарь», там проходила товарищеская встреча между «Чертаново» 2000 года рождения и «Кубанью» 2000 года рождения. Мне хватило очень мало времени, чтобы я обратил своe внимание на футболиста в центре поля в составе «Кубани», который, на мой взгляд, очень выделялся.

    После игры я сразу позвонил селекционерам из «Чертаново», и через некоторое время Пруцев оказался в футбольной школе «Чертаново», – написал Ларин в соцсети.

    • Игроку на дебютный гол в РПЛ понадобилось 58 матчей.
    • Пруцев в «Спартаке» с зимы.
    • Его команда идет в РПЛ 2-й.

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    Источник: Бомбардир.ру

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