Ларин из тюрьмы поздравил Пруцева с дебютным голом в РПЛ

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин, осужденный на три года за мошенничество, поздравил полузащитника «Спартака» Данила Пруцева с дебютным голом в РПЛ.

«Хочу поздравить Пруцева с дебютным голом в РПЛ. Я считаю, что Данил является одним из самых «тонких» в понимании футбола игроков РПЛ, а про его выносливость вы и так все знаете.

Однажды я уезжал в командировку и по пути в Шереметьево решил заехать на стадион «Янтарь», там проходила товарищеская встреча между «Чертаново» 2000 года рождения и «Кубанью» 2000 года рождения. Мне хватило очень мало времени, чтобы я обратил своe внимание на футболиста в центре поля в составе «Кубани», который, на мой взгляд, очень выделялся.

После игры я сразу позвонил селекционерам из «Чертаново», и через некоторое время Пруцев оказался в футбольной школе «Чертаново», – написал Ларин в соцсети.

Игроку на дебютный гол в РПЛ понадобилось 58 матчей.

Пруцев в «Спартаке» с зимы.

Его команда идет в РПЛ 2-й.

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