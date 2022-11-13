Сборная Канады огласила заявку из 26 футболистов, которые поедут на чемпионат мира–2022 по фтуболу в Катаре.

Вратари: Джеймс Пантемис, Милан Борян, Дейн Сен Клер.

Защитники: Сэм Адекугбе, Джоэль Уотерман, Алистер Джонстон, Ричи Ларьи, Камаль Миллер, Стивен Витория, Дерек Корнелиус.

Полузащитники: Лайам Фрейзер, Исмаэль Коне, Марк-Энтони Кайе, Дэвид Вутерспун, Хонатан Осорио, Атиба Хатчинсон, Стефен Эустакиу, Самуэль Пьетт.

Нападающие: Лиам Миллар, Лукас Кавальини, Айки Угбо, Тажон Бьюкэнан, Джонатан Дэвид, Кайл Ларин, Альфонсо Дэвис, Дэвид Хойлетт.

ЧМ-2022: заявки команд, составы

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Следите за всеми играми ЧМ-2022 в нашем матч-центре

Где смотреть матч Бельгия – Канада?

Прогнозы на матч Бельгия – Канада