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    Сборная Канады объявила состав на чемпионат мира–2022

    Сборная Канады огласила заявку из 26 футболистов, которые поедут на чемпионат мира–2022 по фтуболу в Катаре.

    Вратари: Джеймс Пантемис, Милан Борян, Дейн Сен Клер.

    Защитники: Сэм Адекугбе, Джоэль Уотерман, Алистер Джонстон, Ричи Ларьи, Камаль Миллер, Стивен Витория, Дерек Корнелиус.

    Полузащитники: Лайам Фрейзер, Исмаэль Коне, Марк-Энтони Кайе, Дэвид Вутерспун, Хонатан Осорио, Атиба Хатчинсон, Стефен Эустакиу, Самуэль Пьетт.

    Нападающие: Лиам Миллар, Лукас Кавальини, Айки Угбо, Тажон Бьюкэнан, Джонатан Дэвид, Кайл Ларин, Альфонсо Дэвис, Дэвид Хойлетт.

    ЧМ-2022: заявки команд, составы

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    Источник: CanadaSoccer

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    13.11.2022 20:54
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