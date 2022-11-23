Сборные Бельгии и Канады сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре. Игра пройдет в среду, 23 ноября. Начало – в 22:00 по московскому времени.
Сборные ни разу не играли друг против друга.
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Коэффициенты:
Рекомендуемая ставка: победа Бельгии с форой (-1)
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Где смотреть матч Бельгия – Канада
Стартовые составы матча Бельгия – Канада
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Источник: «Бомбардир»