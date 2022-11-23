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  • В начале века Бельгия забила на результат ради работы над золотым поколением – теперь у него есть последний шанс взять трофей

В начале века Бельгия забила на результат ради работы над золотым поколением – теперь у него есть последний шанс взять трофей

23 ноября 2022, 21:20
6

В конце-девяностых-начале нулевых сборная Бельгии постепенно теряла уровень. Боссы Федерации футбола Бельгии понимали и принимали регресс и намеренно пошли на изменения.

В 2002 году тогдашний председатель бельгийской Федерации говорил: «Мы чувствуем, как уровень нашей сборной падает. Сейчас у нас есть план, который в перспективе может принести много сложностей, но в итоге подарит нам игроков топового уровня. Болельщикам предстоит набраться терпения».

Что тогда произошло в бельгийском футболе

Главным шагом в изменениях бельгийского футбола было назначение Мишеля Саблона на должность директора в 2006-м. Уже новый председатель местной Федерации Франсуа де Кеерсмакер называл Саблона новатором с абсолютно научным взглядом для тогдашнего времени. Саблон действовал по такой схеме:

1. Попрощался с ветеранами бельгийского футбола – дальше упор был на молодежь.

2. Он сильно укрепил скаутскую сеть сборной Бельгии – теперь она работала на ранее непокрытых уголках страны и следила за бельгийскими талантами в Германии и Голландии.

3. Большая часть специалистов проходила стажировку в соседних странах.

4. На тренировки молодежных сборных и академий приглашались специалисты из Германии, Франции, Голландии, Италии и Англии. Они обучали местных тренеров другому футболу, отходить от контратакующей традиции и больше играть в атаку.

5. Плюс за несколько лет Федерация некисло потратила на строительство новых футбольных школ и реставрацию старых.

Боб Бровайс работал с молодежными командами всех возрастов. Вот его интервью для британских медиа: «Вы должны знать, что в конце 90-х в Бельгии многие команды играли примерно одинаково. Сборные в основном использовали схему 4+4+2, иногда – 3+5+2. Иногда мы показывали хороший результат, бельгийцы были организованными. Но внутри нашего футбола царила культура оборонительного футбола и контратак. Мы начали меняться с 1998 года. А Саблон сделал самый большой вклад в эту революцию».

Саблон создал методичку для современного бельгийского футбола, но в первое время ловил только хейт

Во время презентации пути развития для руководства Федерации Саблон выдал важную вещь: «Не нужно ориентироваться на результат в ближайшее время. Стратегия рассчитана на долгий срок – несколько лет. Зато потом у Бельгии появится поколение игроков, которое выведет ее в топы на долго время».

Саблон говорил, что работал без выходных несколько месяцев: у него было сотни поездок, тысячи переговоров с ведущими сотрудниками молодежных секторов соседних стран и топ-клубов и всего несколько десятков помощников. Он отмечал, что раньше молодежные сборные ориентировались на академии избранных клубов. Сейчас скауты Бельгии посмотрели более 1500 матчей.

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После тщательной подготовки Саблон выявил общепринятый свод правил для молодежного футбола в Бельгии:

1. Главная цель юношеских команд – не выигрывать матчи, как было раньше, а развивать игроков. Для этого тренеры проходили дополнительные курсы, а их штабы пополнялись новыми сотрудниками.

2. Модернизировал базу молодых игроков Бельгии. Она начиналась с команд, где играли 7-8-летние пацаны. Раньше бельгийские скауты следили за ребятами с 14-летнего возраста.

3. Теперь существовало своеобразное правило «невозврата». Если 19-летний игрок попал в команду U21, то он уже не возвращался обратно – и продолжал развитие и работу там. Саблон в качестве примера приводил опыт Венсана Компани. Тот попал в сборную Бельгии в 18 лет, хотя не прошел все возраста молодежек.

Сказалась ли новая стратегия на результатах основной сборной Бельгии? Да:

  • На чемпионатах мира она не играла 12 лет, пропустила ЧМ-2006 и ЧМ-2010;
  • На Евро она не играла 16 лет: пропустила розыгрыши 2004, 2008 и 2012 годов.

Сказалась ли новая стратегия на самочувствии Саблона? Да. Он рассказывал, что фанаты посвящали ему гневные кричалки во время матчей. Из-за локальных провалов (несмотря на то, что их ожидали) у него была депрессия и бессонница:

«Иногда я не спал почти двое суток. Я не чувствовал радостей жизни, потому что мне казалось, что подвожу страну. Хорошо, что руководители поддерживали меня. Хорошо, что появился результат: у нас выросли шикарные игроки».

Уже окрепшая сборная Бельгии после реформ Саблона дважды сыграла на ЧМ и даже заняла третье место в России. По двум чемпионатам Европы чуть хуже – в 2016-м и в 2021-м она дважды вылетала на стадии четвертьфинала.

Сейчас на чемпионат мира тоже поехали игроки из того золотого поколения

Вот список:

И, кажется, это последний шанс для многих из них выиграть трофей со сборной. Они на это рассчитывают – вот слова Роберто Мартинеса: «Поколение оценивается не только по наличию или отсутствию трофеев. Стабильность и самоотдача наших игроков были очень важны, чтобы обеспечить наследие на ближайшие 20-30 лет. Это фундаментальная вещь. Это поколение заслуживает титула, и мы едем за ним в Катар. Но их наследие уже неоспоримо, с трофеем или без него».

Текст: Илья Егоров

Фото: ZUMAPRESS/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Чемпионат мира Европа Бельгия Вертонген Ян Азар Эден Алдервейрелд Тоби Куртуа Тибо Компани Венсан
Комментарии (6)
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Mariner
1669212078
Витселя забыли!
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Artemka444
1669231276
Жаль что в России так не могут!!
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JTherry
1669238563
постарели ветераны "золотого поколения" сборной Бельгии, надо новых выращивать, эти уже не выиграют ни ЧМ, ни ЧЕ...
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