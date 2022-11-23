Стали известны стартовые составы на матч первого тура группового этапа чемпионата мира-2022 между сборными Бельгии и Канады.
Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Вертонген, Карраско, Дендонкер, Витсель, Тилеманс, Кастань, Э. Азар, Де Брюйне, Батшуайи.
Канада: Борян, Витория, Миллер, Джонстон, Ларея, Хатчинсон, Эустакиу, Бьюкенен, Дэвис, Хойлетт, Дэвид.
- Матч начнется в 22:00 по Москве.
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Где смотреть матч Бельгия – Канада
Источник: твиттер сборной Бельгии