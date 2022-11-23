Сборные Бельгии и Канады сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.
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- Встреча состоится в среду, 23 ноября.
- Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али».
- Начало – в 22:00 по московскому времени.
- Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».
Прогноз на матч Бельгия – Канада
Стартовые составы матча Бельгия – Канада
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Источник: «Бомбардир»