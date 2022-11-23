Сборные Бельгии и Канады сыграют в матче 1-го тура группового этапа чемпионата мира-2022 по футболу в Катаре.

Получи 2000 рублей бесплатно и поставь на матчи чемпионата мира

Встреча состоится в среду, 23 ноября.

Матч пройдет на стадионе «Ахмад бин Али».

Начало – в 22:00 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ».

Прогноз на матч Бельгия – Канада

Стартовые составы матча Бельгия – Канада

Новости ЧМ-2022

В начале века Бельгия забила на результат ради работы над золотым поколением – теперь у него есть последний шанс взять трофей