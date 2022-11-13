Шалимов назвал самую «противную» команду чемпионата СССР

Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов вспомнил, насколько в советские времена было непросто играть против «Торпедо».

«Нынешнему «Торпедо» надо играть, как команда играла в СССР. Засучат рукава. Защитники Жупиков, Шавейко... На них страшно было смотреть. Огромные шипы.

Поле у «Торпедо» было так себе. Солнце постоянно в лицо. И ветер. И они выходят. Самая противная команда в чемпионате СССР.

Андрею Талалаеву нужно сделать такую же команду сейчас», – сказал Шалимов.

«Торпедо» основано в 1924 году.

Команда 3 раза выигрывала чемпионат СССР.

Сейчас «Торпед» идет в РПЛ на последнем месте.

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