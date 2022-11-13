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    Шалимов назвал самую «противную» команду чемпионата СССР

    Бывший футболист «Спартака» Игорь Шалимов вспомнил, насколько в советские времена было непросто играть против «Торпедо».

    «Нынешнему «Торпедо» надо играть, как команда играла в СССР. Засучат рукава. Защитники Жупиков, Шавейко... На них страшно было смотреть. Огромные шипы.

    Поле у «Торпедо» было так себе. Солнце постоянно в лицо. И ветер. И они выходят. Самая противная команда в чемпионате СССР.

    Андрею Талалаеву нужно сделать такую же команду сейчас», – сказал Шалимов.

    • «Торпедо» основано в 1924 году.
    • Команда 3 раза выигрывала чемпионат СССР.
    • Сейчас «Торпед» идет в РПЛ на последнем месте.

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    Источник: ютуб-канал «Футбольный Биги»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23485

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      В Первой лиге это не поможет, там почти все такие.

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