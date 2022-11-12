Касильяс пошутил над тем, что его не вызвали в сборную Испании на ЧМ-2022

Экс-капитан сборной Испании Икер Касильяс записал шуточное видео, касающееся объявления итогового состава команды на чемпионат мира.

41-летний футболист, завершивший карьеру в 2020 году, показал, как переживает из-за непопадания в заявку испанской сборной.

Бывший вратарь опубликовал ролик в тик-токе. Его уже посмотрели более 5 миллионов человек.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Испания на групповом этапе сыграет с Германией, Японией и Коста-Рикой.

Касильяс – чемпион мира 2010 года, а также победитель Евро-2008 и Евро-2012.

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