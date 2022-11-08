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    Григорян – о «Зените»: «Внутри коллектива отличная атмосфера. Семак – самый мудрый»

    Бывший тренер женского ЦСКА Александр Григорян высказался о ситуации защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова.

    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
    • Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

    «Я работал с Димой в «Тамбове», который как раз выходил в РПЛ. И я ему сказал: «Дим, ты будешь играть в «Зените». Он говорит: «Да ну, вы что? Мне бы как‑то в РПЛ попасть».

    Буквально через несколько недель он попал к Карпину в «Ростов», а потому уже транзитом в «Зенит». Почему я был уверен, что он попадет в «Зенит»? Потому что он питерский.

    Футболисты «Зенита» поддержали его. Это говорит о том, что внутри коллектива отличная атмосфера. Что касается его ошибок, они ведь не из ряда вон. Он такого же плана ошибки и раньше допускал. Главное, это реакция футболистов. Она повлияет на реакцию всех остальных.

    А Семак, как самый мудрый, хоть для меня он и молодой тренер, но в данной ситуации мудрость его заключается в паузе», — сказал Григорян.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    08.11.2022 22:15
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