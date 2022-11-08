Орлов: «Дзюба снизил требования к себе»

Журналист Геннадий Орлов высказался об Артеме Дзюбе, который посреди сезона стал свободным агентом.

«Оказался не готов держать темп 90 минут. Турецкие клубы в современной манере играют. Это на Кипре там можно ещe Кокорину выделяться, а здесь Дзюбе уже не выделиться.

Артeм выбрал не ту команду, которая играет по схеме без форвардов? Дзюба умеет забить. Монтелла понимает, что футболист с голевым чутьeм ему нужен в составе.

Здесь проблема в фундаментальных вещах. Всe-таки он снизил требования к себе, а может уже и возраст не позволяет.

Это и в «Зените» у него начиналось – он не держал темп, был скованным, мало двигался по флангам.

В РПЛ много команд, которые надо спасать, но это если кто-то его возьмeт. Дзюбу очень сложно брать.

Артeм мог бы ещe поиграть в РПЛ, ведь сейчас уровень российского футбола просел. Он с его мастерством пригодился бы», – сказал Орлов.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Накануне стороны расторгли контракт по взаимному согласию.

Россиянин провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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