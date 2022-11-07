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  • Нкунку хочет перейти в «Реал», несмотря на договоренность с «Челси»

Нкунку хочет перейти в «Реал», несмотря на договоренность с «Челси»

7 ноября 2022, 22:33
2

Нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку еще не определился со следующим клубом.

Сообщалось, что «Челси» уже согласовал трансфер француза, но сам футболист ждет предложения от «Реала».

Сумма выкупа в его контракте – 60 миллионов евро. За ситуацией также следит «ПСЖ».

  • В этом сезоне Нкунку забил 16 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.
  • В июне он продлил контракт с «Лейпцигом» до 2026 года.
  • Форварда признали лучшим игроком прошлого сезона в Германии.

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Источник: CaughtOffside
Германия. Бундеслига Испания. Примера Реал Челси РБ Лейпциг Нкунку Кристофер
Комментарии (2)
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DeStar
1667852529
на самом деле за 60 можно было бы и выкупиь, как сраного йовича так взяли. а тут более качественный игрок, холанд явно минус, мбаппе - да пошел он, а бензема заменить не кем, это хорошо что вини стал именно забивать, и вальверде вон отдувается за атаку, хотя он вообще ПЗ был, но играет и забивает больше все хуже в реале)
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zigbert
1667917938
Игрок качественный но надо как то уже определиться.
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