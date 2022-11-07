Нкунку хочет перейти в «Реал», несмотря на договоренность с «Челси»

Нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку еще не определился со следующим клубом.
Сообщалось, что «Челси» уже согласовал трансфер француза, но сам футболист ждет предложения от «Реала».
Сумма выкупа в его контракте – 60 миллионов евро. За ситуацией также следит «ПСЖ».
- В этом сезоне Нкунку забил 16 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.
- В июне он продлил контракт с «Лейпцигом» до 2026 года.
- Форварда признали лучшим игроком прошлого сезона в Германии.
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Источник: CaughtOffside