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    Нкунку хочет перейти в «Реал», несмотря на договоренность с «Челси»

    Нападающий «РБ Лейпциг» Кристофер Нкунку еще не определился со следующим клубом.

    Сообщалось, что «Челси» уже согласовал трансфер француза, но сам футболист ждет предложения от «Реала».

    Сумма выкупа в его контракте – 60 миллионов евро. За ситуацией также следит «ПСЖ».

    • В этом сезоне Нкунку забил 16 голов и сделал 2 ассиста в 21 матче.
    • В июне он продлил контракт с «Лейпцигом» до 2026 года.
    • Форварда признали лучшим игроком прошлого сезона в Германии.

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    Источник: CaughtOffside

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12105

      DeStar 25 минут назад

      на самом деле за 60 можно было бы и выкупиь, как сраного йовича так взяли. а тут более качественный игрок, холанд явно минус, мбаппе - да пошел он, а бензема заменить не кем, это хорошо что вини стал именно забивать, и вальверде вон отдувается за атаку, хотя он вообще ПЗ был, но играет и забивает больше все хуже в реале)

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