Гайич: «Зобнин должен был первым выбить мяч, но он продолжил игру»

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о первом голе команды в дерби со «Спартаком» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.

В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.

Матч завершился ничьей 2:2.

«Зобнин заявил, что я поступил неправильно, и в том моменте должен был быть фейр-плей? Ха-ха, а какое тогда правильное решение?

Тогда соперник должен был тогда первым выбить мяч, однако он продолжил игру. Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин требовал от меня остановить игру. Но это был не тот момент, когда я должен выбить мяч и остановиться», — сказал Гайич.

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