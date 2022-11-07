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  • Гайич: «Зобнин должен был первым выбить мяч, но он продолжил игру»

Гайич: «Зобнин должен был первым выбить мяч, но он продолжил игру»

7 ноября 2022, 17:46
7

Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о первом голе команды в дерби со «Спартаком» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

  • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
  • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
  • Матч завершился ничьей 2:2.

«Зобнин заявил, что я поступил неправильно, и в том моменте должен был быть фейр-плей? Ха-ха, а какое тогда правильное решение?

Тогда соперник должен был тогда первым выбить мяч, однако он продолжил игру. Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин требовал от меня остановить игру. Но это был не тот момент, когда я должен выбить мяч и остановиться», — сказал Гайич.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Гайич Милан
Комментарии (7)
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Persona_non_Grata
1667832760
Зобнин конечно лоханулся, но ты, если понял что это фейр-плей - ......... ((( А вообще может уже хватит мусолить эту тему - ПРОЕХАЛИ !!!
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NewLife
1667833116
Быдло тренер, быдло игрок.
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Artemka444
1667833121
А если бы Спартак забил, то они что тогда было бы!!! История не стоит особого внимания!!!
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subbotaspartak
1667834703
Только дошло? Умник....
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Красногвардейчик
1667837540
Да хватит уже!!!! сколько можно мусолить?!!!
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Snek
1667866652
Давно пора забыть эту тему. Зобнин уже сам понял, что сделал фигню.
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