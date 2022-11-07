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    Гайич: «Зобнин должен был первым выбить мяч, но он продолжил игру»

    Защитник ЦСКА Милан Гайич высказался о первом голе команды в дерби со «Спартаком» (2:2) в 13-м туре РПЛ.

    • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • В «Спартаке» считают, что ЦСКА нарушил принципы фэйр-плей.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    «Зобнин заявил, что я поступил неправильно, и в том моменте должен был быть фейр-плей? Ха-ха, а какое тогда правильное решение?

    Тогда соперник должен был тогда первым выбить мяч, однако он продолжил игру. Я подобрал мяч, и только после этого Зобнин требовал от меня остановить игру. Но это был не тот момент, когда я должен выбить мяч и остановиться», — сказал Гайич.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 17:46
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1201

      Красногвардейчик 26 минут назад

      Да хватит уже!!!! сколько можно мусолить?!!!

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      Рейтинг: +5883

      subbotaspartak 1 час назад

      Только дошло? Умник....

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      Рейтинг: +1491

      Artemka444 1 час назад

      А если бы Спартак забил, то они что тогда было бы!!!
      История не стоит особого внимания!!!

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      Рейтинг: +16210

      NewLife 1 час назад

      Быдло тренер, быдло игрок.

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      Рейтинг: +19756

      Persona_non_Grata 1 час назад

      Зобнин конечно лоханулся, но ты, если понял что это фейр-плей - ......... ((( А вообще может уже хватит мусолить эту тему - ПРОЕХАЛИ !!!

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