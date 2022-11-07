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    Рианчо: «Дзюба мог бы заиграть в «Атлетико» Симеоне. Это точно!»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что нападающий Артем Дзюба мог бы заиграть в «Атлетико».

    «После расторжения договора с турецким клубом Дзюба мог бы подписать контракт с командами из Испании — почему нет. Из какого дивизиона? Примера.

    В какой команде? На данный момент я не знаю, в какой форме он находится, но в лучшей форме он мог бы играть в «Атлетико» под руководством Симеоне. Это точно!», — сказал Рианчо.

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    Источник: Legalbet

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16277

      Fusballer 50 минут назад

      По-моему это слишком. Слишком слабый клуб для Дзюбы!

      0
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      Рейтинг: +12101

      ВетеR 1 час назад

      если только в плэй стэйшен

      2
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      Рейтинг: +8149

      vladik12 1 час назад

      Не совсем бред, кстати.

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      Рейтинг: +325

      Кирилл Михайлов > vladik12 1 час назад

      Допускаю, что в 18-м или 19-м году, но не сейчас

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