Рианчо: «Дзюба мог бы заиграть в «Атлетико» Симеоне. Это точно!»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо считает, что нападающий Артем Дзюба мог бы заиграть в «Атлетико».

«После расторжения договора с турецким клубом Дзюба мог бы подписать контракт с командами из Испании — почему нет. Из какого дивизиона? Примера.

В какой команде? На данный момент я не знаю, в какой форме он находится, но в лучшей форме он мог бы играть в «Атлетико» под руководством Симеоне. Это точно!», — сказал Рианчо.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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