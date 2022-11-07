Петржела: «Дзюба точно не получит второй шанс в Европе»

Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы после ухода из «Демирспора».

«Дзюба медлителен для европейского футбола, сегодняшний футбол – это скорость. Он точно не получит второй шанс в Европе.

Артему лучше перейти в клуб из второй лиги России. Там он все еще может поделиться своим огромным опытом и забивать голы», – сказал Петржела.

34-летний Дзюба выступал за «Адана Демирспор» с августа.

Он провел 5 матчей, в которых забил 1 гол.

Ранее сообщалось, что на форварда претендуют «Торпедо» и «Рубин».

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