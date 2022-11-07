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    Петржела: «Дзюба точно не получит второй шанс в Европе»

    Бывший тренер «Зенита» Властимир Петржела высказался о будущем нападающего Артема Дзюбы после ухода из «Демирспора».

    «Дзюба медлителен для европейского футбола, сегодняшний футбол – это скорость. Он точно не получит второй шанс в Европе.

    Артему лучше перейти в клуб из второй лиги России. Там он все еще может поделиться своим огромным опытом и забивать голы», – сказал Петржела.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 13:41
    Комментарии1
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      Рейтинг: +14

      F@nat1k 1 час назад

      что зюба делал в турции? пузо грел и руку качал

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