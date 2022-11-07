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    Радимов отреагировал на уход Дзюбы из «Адана Демирспора»

    Бывший главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов высказался о том, что Артем Дзюба покинул «Адана Демирспор».

    «Объективно, в Турции с вызовом Дзюба не справился. Знаем, что когда у него есть вызов, то Артем расцветает, хочет доказать.

    Помочь «Торпедо» Дзюба может. Не знаю, в какой форме сейчас Артем. Будет предсезонная подготовка, зимняя пауза пойдет на пользу как «Торпедо», так и Дзюбе.

    У него будет время, чтобы поймать ритм. Нужно понимать, что Дзюба в «Зените» и «Торпедо» – немного разный уровень мастерства команд», – сказал Радимов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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