«Кто такой Медведев?». Агент Лунева осудил руководство «Зенита» за критику Чистякова

Футбольный агент Антон Смирнов (представляет, в частности, Андрея Лунева) возмущен поведением «Зенита» в отношении защитника Дмитрия Чистякова.

Игрока накануне публично раскритиковали главный тренер и генеральный директор.

Генеральный директор Александр Медведев возмутился, что агент Чистякова высказывает недовольство игровым временем.

Чистяков зимой может уйти в «Ахмат».

«А с каких пор агент футболиста не имеет права ничего говорить по поводу своего игрока в корректном ключе по отношению к клубу?

Пусть Медведев покажет хоть одно оскорбительное выражение Талаева (агента Чистякова) по отношению к нему, к клубу, к команде. Я пересмотрел все высказывания Талаева в прессе. Ни одного неподобающего комментария, ни одного неприемлемого слова. Всегда ответ в контексте: состав определяет клуб, так решил тренер, игроку надо работать дальше, об аренде речь не идeт и так далее.

Все, что не нравится Медведеву и «Зениту» оказывается почему-то неприемлемым.

А кто такой Медведев? Царь, бог, с чего вдруг ему можно говорить в прессе все, что угодно, а другим нет? Знаете, что это? Высшая степень высокомерия.

Также это коснулось и меня с Андреем Луневым. Как только идeшь хоть в чем-то в противовес «Зениту», слышишь либо враньe про себя на всю страну, что оказывается из-за меня не был подписан контракт Андрея, либо оскорбления.

Когда-нибудь я расскажу всю правду о деле Лунев vs «Зенит» в Палате по разрешению споров РФС. Сейчас не могу, есть нормы регламента, которым я должен следовать», – написал Смирнов.

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