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    «Кто такой Медведев?». Агент Лунева осудил руководство «Зенита» за критику Чистякова

    Футбольный агент Антон Смирнов (представляет, в частности, Андрея Лунева) возмущен поведением «Зенита» в отношении защитника Дмитрия Чистякова.

    «А с каких пор агент футболиста не имеет права ничего говорить по поводу своего игрока в корректном ключе по отношению к клубу?

    Пусть Медведев покажет хоть одно оскорбительное выражение Талаева (агента Чистякова) по отношению к нему, к клубу, к команде. Я пересмотрел все высказывания Талаева в прессе. Ни одного неподобающего комментария, ни одного неприемлемого слова. Всегда ответ в контексте: состав определяет клуб, так решил тренер, игроку надо работать дальше, об аренде речь не идeт и так далее.

    Все, что не нравится Медведеву и «Зениту» оказывается почему-то неприемлемым.

    А кто такой Медведев? Царь, бог, с чего вдруг ему можно говорить в прессе все, что угодно, а другим нет? Знаете, что это? Высшая степень высокомерия.

    Также это коснулось и меня с Андреем Луневым. Как только идeшь хоть в чем-то в противовес «Зениту», слышишь либо враньe про себя на всю страну, что оказывается из-за меня не был подписан контракт Андрея, либо оскорбления.

    Когда-нибудь я расскажу всю правду о деле Лунев vs «Зенит» в Палате по разрешению споров РФС. Сейчас не могу, есть нормы регламента, которым я должен следовать», – написал Смирнов.

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    Источник: телеграм-канал Антона Смирнова

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