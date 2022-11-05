«Выиграли и выиграли». Ташуев – о победе над «Зенитом»

Ахмат, молодцы!
Умеете делать правильно на всех направлениях!
Спасибо за победы!
Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о победе над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (2:1).
«Для нас победа над «Зенитом» имеет значение. Три очка, нас это поднимает в таблице.
Я часто играл против «Зенита», еще когда Халк там был. И с «Кубанью» было 2:2. Хорошо знаю стилистику игры. Выиграли и выиграли их», – сказал Ташуев.
- Ташуев принял «Ахмат» в сентябре, придя из белорусского «Шахтера».
- «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.
- «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.
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