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    «Выиграли и выиграли». Ташуев – о победе над «Зенитом»

    Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался о победе над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (2:1).

    «Для нас победа над «Зенитом» имеет значение. Три очка, нас это поднимает в таблице.

    Я часто играл против «Зенита», еще когда Халк там был. И с «Кубанью» было 2:2. Хорошо знаю стилистику игры. Выиграли и выиграли их», – сказал Ташуев.

    • Ташуев принял «Ахмат» в сентябре, придя из белорусского «Шахтера».
    • «Ахмат» идет в РПЛ 5-м.
    • «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

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    Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»

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    Сегодня, 19:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +8690

      GoLenaStop 1 час назад

      Ахмат, молодцы!
      Умеете делать правильно на всех направлениях!
      Спасибо за победы!

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