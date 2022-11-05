Первое поражение «Зенита» в сезоне РПЛ случилось после двух странных ошибок: теперь «Спартак» стал чуть ближе

В этом сезоне «Зенит» крайне успешно шагает по РПЛ. К 16-му туру у него было 12 побед и три ничьих. И это позволяло «Зениту» уверенно занимать первую строчку. До конца осенней части сезона «Зениту» оставалось два матча – против «Ахмата» и «Торпедо». И уже с первого поединка у «Зенита» начались проблемы.

Для начала просто посмотрите на два привоза, которые к 9-й минуте помогли вести «Ахмату» с разницей в два мяча.

Сначала была неразбериха в штрафной Михаила Кержакова: незаблокированный удар, рикошет от ноги, неудачный отскок – и гол «Ахмата».

Потом – вот такой привоз Чистякова, который привел к второму мячу гостей:

Что «Зенит» в этом матче? Взбодрился ради одного гола и доминирования в конце встречи, которое не привело даже к ничейному результату. Итог – поражение «Зенита» 1:2. И здесь полетело несколько достижений:

• Первое поражение «Зенита» в этом сезоне РПЛ.

• Первое поражение «Зенита» в Премьер-лиге с мая. В последнем туре прошлого сезона «Зенит» проиграл «Пари НН» 0:1 на выезде.

• «Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября-2021 – тогда было поражение от «Сочи».

• В первом круге РПЛ у «Зенита» было пять пропущенных мячей. Второй круг для команды стартовал с двух голов в ее ворота.

• Нарушена персональная беспроигрышная статистика «Зенита» в матчах с «Ахматом». В последний раз питерцы проигрывали «Ахмату» в мае-2017, после этого – 12 встреч без поражений.

• «Зенит» повторил собственный антирекорд от 2010 года, пропустив два мяча за первые десять минут встречи.

А еще отрыв «Зенита» от ближайшего соперника («Спартака») уменьшился до шести очков. В этом туре разница не станет меньше. А по итогам 5-го ноября таблица РПЛ выглядит так:

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Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Зенита»