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    Семшов оценил идею провести матч ветеранов сборных России и Бразилии

    Экс-футболист сборной России Игорь Семшов рассказал о своем отношении к возможному проведению выставочного матча с ветеранами сборной Бразилии.

    – Мне пока не звонили по поводу этого матча. Насколько я знаю, еще идет подготовка к проведению игры. Не знаю, удастся ли договориться и как все это будет выглядеть.

    Конечно, я бы хотел принять участие в такой игре. Хочется сыграть и доставить удовольствие болельщикам. Все-таки это сборная Бразилии, а там футболисты играли в топовых командах.

    Будет приятно собраться составом сборной России-2008.

    – Ждете Гуса Хиддинка в роли главного тренера?

    – Однозначно. Организаторы должны сделать все для того, чтобы Гус и его тренерский штаб участвовали в этом матче.

    • Сборная России должна сыграть составом образца Евро-2008, выигравшим бронзовые медали.
    • Бразильцы могут получить 90 миллионов рублей в качестве гонорара за матч.

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    Источник: «РБ Спорт»

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