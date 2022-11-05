Семшов оценил идею провести матч ветеранов сборных России и Бразилии

Экс-футболист сборной России Игорь Семшов рассказал о своем отношении к возможному проведению выставочного матча с ветеранами сборной Бразилии.

– Мне пока не звонили по поводу этого матча. Насколько я знаю, еще идет подготовка к проведению игры. Не знаю, удастся ли договориться и как все это будет выглядеть.

Конечно, я бы хотел принять участие в такой игре. Хочется сыграть и доставить удовольствие болельщикам. Все-таки это сборная Бразилии, а там футболисты играли в топовых командах.

Будет приятно собраться составом сборной России-2008.

– Ждете Гуса Хиддинка в роли главного тренера?

– Однозначно. Организаторы должны сделать все для того, чтобы Гус и его тренерский штаб участвовали в этом матче.

Сборная России должна сыграть составом образца Евро-2008, выигравшим бронзовые медали.

Бразильцы могут получить 90 миллионов рублей в качестве гонорара за матч.

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