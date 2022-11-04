В «Оренбурге» назвали места проведения зарубежных зимних сборов

«Оренбург» зимой будет тренироваться за рубежом. Об этом сообщил президент клуба Василий Еремякин.

«Планируем провести первый этап сборов в ОАЭ, а второй в Турции.

Договоренностей по спаррингам пока нет, еще не прорабатывали детально контракты на проведение будущих сборов», – сказал Еремякин.

«Оренбург» идет в РПЛ 8-м.

Команда в прошлом сезоне была в Первой лиге.

Летом «Оренбург» был единственной командой, которая тренировалась не в России.

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