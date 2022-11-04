Соболев рассказал, понимает ли Промес русский язык: «На одном уровне с Марио Фернандесом»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об одноклубнике Квинси Промесе.
«Квинси в хорошей форме. Когда такой игрок на поле, всегда легче. Сейчас он в своей лучшей форме после возвращения в «Спартак».
Понимает ли по-русски? Всe понимает, знает элементарные слова, думаю, он на одном уровне с Марио Фернандесом ― тот же всe понимал», — сказал Соболев.
- Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
- Нидерландец взял со «Спартаком» все российские трофеи.
- Промес с 12 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.
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Источник: «Чемпионат»