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    Соболев рассказал, понимает ли Промес русский язык: «На одном уровне с Марио Фернандесом»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался об одноклубнике Квинси Промесе.

    «Квинси в хорошей форме. Когда такой игрок на поле, всегда легче. Сейчас он в своей лучшей форме после возвращения в «Спартак».

    Понимает ли по-русски? Всe понимает, знает элементарные слова, думаю, он на одном уровне с Марио Фернандесом ― тот же всe понимал», — сказал Соболев.

    • Промес в «Спартаке» с 2014 года (с перерывом на 2018-2021 годы).
    • Нидерландец взял со «Спартаком» все российские трофеи.
    • Промес с 12 голами лидирует в списке бомбардиров РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 08:14
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11829

      Алексей З 1 час назад

      Антоха красавец !!!
      Есть же видео , где он говорит какое выражение по -русски ему больше всего нравится.
      " Пи..ец блд "
      Этого вполне достаточно.
      Наш человек !

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