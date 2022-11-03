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    Лига чемпионов. «ПСЖ» обыграл на выезде «Ювентус», «Бенфика» разгромила «Маккаби» (6:1)

    «ПСЖ» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов победил «Ювентус». Это не позволило французам финишировать в квартете на первом месте.

    В другой встрече «Бенфика» крупно обыграла аутсайдера группы «Маккаби».

    «Бенфика» и «ПСЖ» набрали одинаковое количество очков. Первое место досталось португальцам, так как у них больше выездных голов.

    Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

    Маккаби Х (Израиль) – Бенфика (Португалия) – 1:6 (1:1)

    Голы: 0:1 – Рамос, 20; 1:1 – Чери, 26 (с пенальти); 1:2 – Муса, 59; 1:3 – Гримальдо, 69; 1:4 – Рафа, 73; 1:5 – Араухо, 88; 1:6 – Мариу, 90+2.

    Ювентус (Италия) – ПСЖ (Франция) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Мбаппе, 13; 1:1 – Бонуччи, 39; 1:2 – Мендеш, 69.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1937

      Maxi_7 55 минут назад

      О, да Бенфика сделала мой вечер!)
      Теперь будем же молиться, братья, чтобы псж попал на какую-нибудь Баварию или МС в 1/8 и чтобы там им устроили настоящий джохен-похен)).

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