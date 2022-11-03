Лига чемпионов. «ПСЖ» обыграл на выезде «Ювентус», «Бенфика» разгромила «Маккаби» (6:1)

«ПСЖ» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов победил «Ювентус». Это не позволило французам финишировать в квартете на первом месте.

В другой встрече «Бенфика» крупно обыграла аутсайдера группы «Маккаби».

«Бенфика» и «ПСЖ» набрали одинаковое количество очков. Первое место досталось португальцам, так как у них больше выездных голов.

Лига чемпионов. Группа Н. 6-й тур

Маккаби Х (Израиль) – Бенфика (Португалия) – 1:6 (1:1)

Голы: 0:1 – Рамос, 20; 1:1 – Чери, 26 (с пенальти); 1:2 – Муса, 59; 1:3 – Гримальдо, 69; 1:4 – Рафа, 73; 1:5 – Араухо, 88; 1:6 – Мариу, 90+2.

Ювентус (Италия) – ПСЖ (Франция) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Мбаппе, 13; 1:1 – Бонуччи, 39; 1:2 – Мендеш, 69.

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