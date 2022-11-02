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Ваноли рассказал об отношениях с Федуном и Заремой в «Спартаке»

2 ноября 2022, 14:38

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о взаимоотношениях с экс-владельцем столичного клуба Леонидом Федуном и его женой Заремой Салиховой.

— Как думаете, чемпионство и Суперкубок Массимо Карреры как-то повлияли, подвигли Леонида Федуна позвать вас? И в курсе ли вы, что после 2003 года только итальянцы и бывшие ассистенты Антонио Конте завоевывали со «Спартаком» трофеи?

— Не знаю, повлияло ли это на выбор мистера Федуна. При этом не надо забывать, что первым итальянским тренером «Спартака» был Невио Скала. Хочу поблагодарить Федуна, потому что он дал мне возможность руководить великим, по-настоящему важным клубом в Европе.

И отдельно был рад и горд, что смог подарить ему именно тот трофей, которого ему не хватало. Моя особая благодарность — ему и его семье. Пусть нам и не суждено было работать вместе долго, но верю, что эта работа продолжает давать плоды.

— Расскажите о своих разговорах с Федуном и Заремой. Было ли для вас удивительно, что, в частности, жена владельца «Спартака» так вовлечена в жизнь клуба?

— Это было огромным сюрпризом! Вообще, мне повезло быть знакомым с Леонидом Федуном, который был максимально вовлечен в дела «Спартака». Его присутствие всегда ощущалось. Он помогал мне, давал силы продолжать этот проект.

С Заремой я уже обсуждал конкретику, все, что хотел понять с точки зрения функционирования клуба. Еще раз хочу их поблагодарить.

— Распространена точка зрения, что Заремы в «Спартаке» было слишком много. Согласны?

— Нет. Возможно, она часто появлялась в медиа. Однако в плане организации процесса она хорошо работала вместе с Федуном. У них были идеи, которые должны были помочь «Спартаку» подняться настолько высоко, насколько возможно. И сегодня они оставили молодую команду с готовым наследием.

В будущем «Спартак» может вернуть себе чемпионский титул.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
  • При нем команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • После отъезда из России итальянец остается без работы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Федун Леонид Салихова Зарема
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