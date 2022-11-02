Ваноли назвал причину ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил свой уход из московского клуба.

– Это было выстраданное решение, не имевшее отношения к спортивным результатам. Эти полгода получились очень насыщенными. Горжусь тем, что сделал. Но жизнь иногда заставляет тебя выбирать другой путь.

– По рассказу Умярова, вы написали ему, что решение покинуть «Спартак» не было на сто процентов вашим. Говорят, ваша семья была напугана ситуацией...

– Для всех это был сложный момент, и он до сих пор таким остается. Такие события заставляют переосмыслить нашу жизнь. Хочу поблагодарить посла Италии в России Джорджо Стараче. Он обеспечивал мне поддержку, придавал уверенность в такой непростой момент.

– Федун в выступлении на победном кубковом теплоходе в Москве сказал, что итальянское посольство в России подталкивало вас уехать. Это так?

– Нет-нет. Журналисты неправильно поняли ситуацию. Посольство Италии в Москве помогало мне продолжать работу в России.