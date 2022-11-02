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    Ваноли назвал причину ухода из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли объяснил свой уход из московского клуба.

    – Это было выстраданное решение, не имевшее отношения к спортивным результатам. Эти полгода получились очень насыщенными. Горжусь тем, что сделал. Но жизнь иногда заставляет тебя выбирать другой путь.

    – По рассказу Умярова, вы написали ему, что решение покинуть «Спартак» не было на сто процентов вашим. Говорят, ваша семья была напугана ситуацией...

    – Для всех это был сложный момент, и он до сих пор таким остается. Такие события заставляют переосмыслить нашу жизнь. Хочу поблагодарить посла Италии в России Джорджо Стараче. Он обеспечивал мне поддержку, придавал уверенность в такой непростой момент.

    – Федун в выступлении на победном кубковом теплоходе в Москве сказал, что итальянское посольство в России подталкивало вас уехать. Это так?

    – Нет-нет. Журналисты неправильно поняли ситуацию. Посольство Италии в Москве помогало мне продолжать работу в России.

    • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
    • При нем команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
    • После отъезда из России итальянец остается без работы.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 12:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +19721

      Persona_non_Grata 41 минуту назад

      Лично я только рад такому исходу событий !!! - не фартовый тренер для Спартака, да и " не зашел " он как-то ...

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      Рейтинг: +17609

      Cleaner 52 минуты назад

      Во всем виновата Зарема!

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      Рейтинг: +19721

      Persona_non_Grata > Cleaner 43 минуты назад

      Отдельное СПАСИБО ей за это !!! )

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      Рейтинг: +23423

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Уехал и уехал, Спартак ничего не потерял. Кроме самого дорогого ресурса - время. (((

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