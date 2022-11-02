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Зарема объяснила, почему Ваноли ушел из «Спартака»

2 ноября 2022, 12:19
2

Жена бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова охарактеризовала бывшего экс-тренера московской команды Паоло Ваноли.

«Ваноли – хороший, искренний человек. А как тренер он – это собранность, дотошность, все время сконцентрирован, мелочей для него не существует, тотальная погруженность не только в команду, но и в жизнь клуба. Как и Абаскаль, он к первому собеседованию знал каждого игрока и показывал схемы, кто будет в основе, кто на замену, как играть при травмах. Более того, он спрашивал, как правильно произносить фамилии игроков.

У нас не было конфликтов. Паоло хотел сделать из «Спартака» «Интер» – в плане самоотдачи, вовлеченности и ответственности всех за результат, начиная с простых сотрудников, юридического отдела, фотографов и заканчивая командой. То есть клуб-семью. Он многое поменял в плане дисциплины. Равнодушных не было. А я все время спрашивала у него, как было в «Челси» и других клубах, где он работал, что надо изменить в организации питания футболистов, физиотерапии и т.д.

Прямо после выигрыша Кубка у него была уверенность, что он вернется. Пришлось сказать, что защитника за 8 и более миллионов, как мы изначально планировали, уже не будет – мы не тянем финансово предыдущий трансферный план, так как доходы от Лиги Европы зависли плюс нас исключили из весенних игр. Но ушел он, конечно, не из-за этого, а по причинам, не связанным с футболом. Семья за него очень боялась. Мы поздравляем друг друга с праздниками, и я с уважением отношусь к тому, что он сделал для «Спартака», правильно расставил приоритеты и взял Кубок», – сказала Зарема.

  • Ваноли возглавлял «Спартак» с декабря 2021 по июнь 2022 года.
  • При нем команда финишировала 10-й в РПЛ и выиграла Кубок России.
  • После отъезда из России итальянец остается без работы.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Ваноли Паоло Салихова Зарема
Комментарии (2)
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oyabun
1667381965
Пока руководство клуба будет так экономить как сейчас на покупках игроков, не ждите что хорошие тренеры здесь будут задерживаться. Это не в упрек, дескать "жадные и тп.", я понимаю что так складывается сейчас финансовая ситуация. Но факт такой что хорошему тренеру для реализации своих замыслов нужны хорошие игроки, а не вот это вот всё..
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DOCTOR PENALTY
1667384665
Какие-то нефутбольные симпатии у Заремы.""
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