Лига чемпионов. «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в плей-офф, обыграв «Марсель» и «Спортинг»

«Тоттенхэм» победил «Марсель» (2:1), а «Айнтрахт» обыграл «Спортинг» (2:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Английский клуб вышел из группы с первого места, немецкий стал вторым.

«Спортинг» отправился в Лигу Европы, «Марсель» вылетел из еврокубков.

Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

Марсель (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Мбемба, 45+2; 1:1 – Лангле, 54; 1:2 – Хейбьерг, 90+5.

Спортинг (Португалия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Гомес, 39; 1:1 – Камада, 62; 1:2 – Коло-Муани, 72.

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