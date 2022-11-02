Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» вышли в плей-офф, обыграв «Марсель» и «Спортинг»

    «Тоттенхэм» победил «Марсель» (2:1), а «Айнтрахт» обыграл «Спортинг» (2:1) в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

    Английский клуб вышел из группы с первого места, немецкий стал вторым.

    «Спортинг» отправился в Лигу Европы, «Марсель» вылетел из еврокубков.

    Лига чемпионов. Группа D. 6-й тур

    Марсель (Франция) – Тоттенхэм (Англия) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Мбемба, 45+2; 1:1 – Лангле, 54; 1:2 – Хейбьерг, 90+5.

    Спортинг (Португалия) – Айнтрахт (Германия) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Гомес, 39; 1:1 – Камада, 62; 1:2 – Коло-Муани, 72.

    Календарь Лиги чемпионов

    Турнирные таблицы Лиги чемпионов

    Новости по теме
    «Бавария» – единственный клуб в этой ЛЧ, набравший максимальное количество очков в группе
    Неожиданный бомбардир «Баварии»: шутки и бесконечные оскорбления он перебил голами в шести матчах подряд 1
    «Аякс», «Спортинг» и «Байер» вышли в плей-офф Лиги Европы
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:59
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11