Лига чемпионов. «Атлетико» проиграл «Порту» и влетел из еврокубков

«Атлетико» проиграл «Порту» (1:2), а «Байер» сыграл вничью с «Брюгге» в в 6-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Испанский клуб занял последнее место в группе и вылетел из еврокубков. «Байер» вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

«Порту» вышел в плей-офф Лиги чемпионов с первого места, «Брюгге» – со второго.

Лига чемпионов. Группа В. 6-й тур

Порту (Португалия) – Атлетико (Испания) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Тареми, 5; 2:0 – Эуштакиу, 24; 2:1 – Маркан (автогол), 90+5.

Байер (Германия) – Брюгге (Бельгия) – 0:0

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