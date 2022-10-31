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  • Канчельскис: «Талалаев – сказочник, который рассказывает сказки всей стране. Для меня он никто»

Канчельскис: «Талалаев – сказочник, который рассказывает сказки всей стране. Для меня он никто»

31 октября 2022, 13:59
10

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о тренере «Торпедо» Андрее Талалаеве.

«Талалаев – сказочник, который рассказывает сказки всей стране и вам тоже. Неудивительно, почему Андрей Викторович, когда работал в «Ахмате», приезжал на «Матч ТВ» и рассказывал, как нужно играть другой команде.

Какой идиот может пригласить человека, который работает в каком-то клубе, а потом рассказывает, как другим командам нужно играть в футбол.

Вообще, кто такой для меня Талалаев? Я знаю других тренеров – Фергюсон, Анчелотти, Капелло, а Талалаев для меня никто. Давайте про «Торпедо» будем говорить в конце чемпионата, когда они не вылетят из РПЛ.

Если Талалаев достигнет результата с «Торпедо», тогда будем говорить о нем», – сказал Канчельскис.

  • Талалаев принял «Торпедо» 13 октября.
  • Команда идет последней в РПЛ.
  • Ранее Талалаев 2 года тренировал «Ахмат».

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Ахмат Торпедо Канчельскис Андрей Талалаев Андрей
Комментарии (10)
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Теркчанин
1667214935
Честно говоря,Талалаева несколько переоценивают.
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Ганнибал Лектор
1667215081
Тут скорее соглашусь, Балалаев - болтливая истеричка с раздутым самомнением
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НикКин
1667215795
Да они все кто приходил на матч тв красиво говорят а результата в клубах нет где бы не работали
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JTherry
1667216684
Тралалаев, может, и не самый классный тренер, только не понятно, почему это так взволновало Канчельскиса, что его так больно укололо, вроде бы его никто не трогал за разные "интимные" места..?) Торпедо на сегодня укомплектовано слабо, дело вовсе не в тренере... с таким составом все вышеперечисленные Андрэ К. топ-тренеры ничего особого не добились бы в РПЛ... сколько было уже "обломов" в нашей Лиге приколов и с Эмери, и с Манчини, и с Луческу, у которых составы в командах были гораздо интереснее...
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R-W_warrior
1667217663
Непредвзято. "Торпедо" начала чемпионата, и ко второй половине - два разных клуба. Скажу так - поинтереснее стали. А дальше.. как футбольный Бог решит.
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aaaaahhhh
1667217673
Не вбрасывай Какчельскис свои светлые мысли , был бы давно забыт. А так хоть плохо - но вспомнят:)))
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O-kolesov
1667217976
Талалаев хоть что-то делает в отличие от Канчельскиса и Мостового.
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Romeo 123
1667221164
Этот талалаев вобще как тренер никакой, пиз.еть только мастак
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шахта Заполярная
1667227418
Знаю тренера Талалаева, но не припомню тренера канчильскиса, за то знаю его как сплетницу базарную и завистника.
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zigbert
1667241894
Возглавь какую нибудь команду и покажи результат. Занялся критиканством и ничего другого не знает.
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