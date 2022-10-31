Канчельскис: «Талалаев – сказочник, который рассказывает сказки всей стране. Для меня он никто»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о тренере «Торпедо» Андрее Талалаеве.

«Талалаев – сказочник, который рассказывает сказки всей стране и вам тоже. Неудивительно, почему Андрей Викторович, когда работал в «Ахмате», приезжал на «Матч ТВ» и рассказывал, как нужно играть другой команде.

Какой идиот может пригласить человека, который работает в каком-то клубе, а потом рассказывает, как другим командам нужно играть в футбол.

Вообще, кто такой для меня Талалаев? Я знаю других тренеров – Фергюсон, Анчелотти, Капелло, а Талалаев для меня никто. Давайте про «Торпедо» будем говорить в конце чемпионата, когда они не вылетят из РПЛ.

Если Талалаев достигнет результата с «Торпедо», тогда будем говорить о нем», – сказал Канчельскис.