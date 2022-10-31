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    Канчельскис: «Талалаев – сказочник, который рассказывает сказки всей стране. Для меня он никто»

    Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о тренере «Торпедо» Андрее Талалаеве.

    «Талалаев – сказочник, который рассказывает сказки всей стране и вам тоже. Неудивительно, почему Андрей Викторович, когда работал в «Ахмате», приезжал на «Матч ТВ» и рассказывал, как нужно играть другой команде.

    Какой идиот может пригласить человека, который работает в каком-то клубе, а потом рассказывает, как другим командам нужно играть в футбол.

    Вообще, кто такой для меня Талалаев? Я знаю других тренеров – Фергюсон, Анчелотти, Капелло, а Талалаев для меня никто. Давайте про «Торпедо» будем говорить в конце чемпионата, когда они не вылетят из РПЛ.

    Если Талалаев достигнет результата с «Торпедо», тогда будем говорить о нем», – сказал Канчельскис.

    • Талалаев принял «Торпедо» 13 октября.
    • Команда идет последней в РПЛ.
    • Ранее Талалаев 2 года тренировал «Ахмат».

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 13:59
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +151

      Romeo 123 1 час назад

      Этот талалаев вобще как тренер никакой, пиз.еть только мастак

      0
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      Рейтинг: +11776

      Алексей З 1 час назад

      Подозреваю чтобы создать хайп ( срач ) и берут интервью у Мостового и Канчельскиса. Ничего позитивного и толкового, только критика всех и самолюбование.
      Глупые Нарциссы .

      1
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      Рейтинг: +6871

      Беспонтий > Алексей З 57 минут назад

      глупых нарциссов никогда не банят
      почём ни попадя)
      им денюжку исправно платят
      поп и попадья
      и видно их досуг согласно госуслуг
      всё ценится поболе наших с вами притязаний
      ---------------
      с возвращением)

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +849

      O-kolesov 1 час назад

      Талалаев хоть что-то делает в отличие от Канчельскиса и Мостового.

      1
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      Рейтинг: +3412

      aaaaahhhh 1 час назад

      Не вбрасывай Какчельскис свои светлые мысли , был бы давно забыт.
      А так хоть плохо - но вспомнят:)))

      0
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      Рейтинг: +469

      R-W_warrior 1 час назад

      Непредвзято. "Торпедо" начала чемпионата, и ко второй половине - два разных клуба. Скажу так - поинтереснее стали. А дальше.. как футбольный Бог решит.

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      Рейтинг: +62

      SuperPav11 2 часа назад

      Талалаев хороший тренер а вот кончельскис никто как мостой плюются ядом.

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      Рейтинг: +26452

      JTherry 2 часа назад

      Тралалаев, может, и не самый классный тренер, только не понятно, почему это так взволновало Канчельскиса, что его так больно укололо, вроде бы его никто не трогал за разные "интимные" места..?) Торпедо на сегодня укомплектовано слабо, дело вовсе не в тренере... с таким составом все вышеперечисленные Андрэ К. топ-тренеры ничего особого не добились бы в РПЛ... сколько было уже "обломов" в нашей Лиге приколов и с Эмери, и с Манчини, и с Луческу, у которых составы в командах были гораздо интереснее...

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      Рейтинг: +301

      НикКин 2 часа назад

      Да они все кто приходил на матч тв красиво говорят а результата в клубах нет где бы не работали

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      Рейтинг: +6400

      Ганнибал Лектор 2 часа назад

      Тут скорее соглашусь, Балалаев - болтливая истеричка с раздутым самомнением

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      Рейтинг: +233

      Теркчанин 2 часа назад

      Честно говоря,Талалаева несколько переоценивают.

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