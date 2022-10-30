Тоска «Локо» после первого круга: закончили первую половину сезона в зоне стыков, нового тренера нет

В 15-м туре «Локомотив» принимал ЦСКА в московском дерби. Итог – поражение «Локо» со счетом 0:1.

На этом команды завершили первый круг РПЛ сезона-2022/23. И для «Локомотива» это было очень грустно и больно.

Фиксируем игровые неудачи «Локо» в РПЛ: первый круг он закончил в зоне стыков

• 15 матчей: три победы, три ничьих, девять поражений.

• «Локо» набрал 12 очков и расположился на 14-м месте после 15 туров. Это зона стыков.

• У «Локо» 30 пропущенных голов. Только две команды пропустили больше – «Оренбург» и «Химки».

• Выдал худший старт за 19 лет.

• Осенняя часть – отдельное мучение для «Локомотива»: одна победа и семь поражений.

• Лучшие бомбардиры забили по четыре мяча. Это Антон Миранчук (все четыре – с пенальти) и Иван Игнатьев.

• Берем матчи с топ-клубами и крепкими командами («Ростов», «Зенит», «Краснодар», «Спартак», «Сочи», «Динамо», ЦСКА), все семь завершились поражениями с общим счетом – 3:19.

• В матче с ЦСКА было для «Локомотива» всего 0:1, но счет не отображает реальную картину на поле. На самом деле «Локо» давил, порой контролировал игру и в целом выдал один из сильнейших матчей в этом сезоне. Кстати, «Локо» не обыгрывал ЦСКА больше года в официальных турнирах.

Сейчас «Локо» провел революцию в руководстве, но нового тренера до сих пор нет

8 октября «Локомотив» получил четыре безответных мяча от «Сочи» в РПЛ, что спровоцировало цепь административных решений внутри структуры клуба. Подробнее мы расписали о ситуации здесь:

«Локо» уволил Цорна и Циннбауэра. Сейчас это самый мрачный клуб РПЛ с пятью поражениями подряд

Если кратко, то, во-первых, «Локомотив» сразу же попрощался со спортдиром Томасом Цорном и главным тренером Йозефом Циннбауэром.

Во-вторых, через шесть дней после этого председателем Совета директоров стал Юрий Нагорных – он заменил на этой должности ушедшего Александра Плутника.

В-третьих, параллельно с уходом Плутника «Локо» сообщил о расставании с директором по селекционной работе Кристианом Меккелем, главой физиотерапии и реабилитации Мартином Хэммерле, тренером вратарей Сашей Марте и помощником главного тренера Фадлу Давидсом. Давидс потом дал интересное интервью:

«Если бы я остался, могу гарантировать на сто процентов, что «Локомотив» не вылетел бы. Если бы нам выпал шанс поработать плодотворно, отработать в паузу на чемпионат мира, провести 3-5 недель с командой, гарантирую на сто процентов, что «Локомотив» не только не вылетел бы, но по итогам был бы близок к самым высоким местам в лиге. Я в этом уверен».

Сейчас «Локомотив» проходит процесс перестройки. В тренерский штаб уже вернулись Дмитрий Лоськов и Олег Пашинин. Но пока нет лишь главного тренера. Вот уже три тура РПЛ на должности исполняющего обязанности тренера «Локо» трудится Андрей Федоров. Пока что руководство занимается поисками нового главного.

И есть несколько вариантов. Главный, о котором говорят медиа – тренер «Пари НН» Михаил Галактионов. Сам Галактионов комментирует эти инсайды так: «Кто говорит? Журналисты? Спрашивайте у журналистов».

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Текст: Илья Егоров

Фото: официальный сайт «Локомотива»