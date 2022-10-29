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  • РПЛ. «Ростов» вырвал победу над «Ахматом» (2:1) и поднялся на второе место

РПЛ. «Ростов» вырвал победу над «Ахматом» (2:1) и поднялся на второе место

29 октября 2022, 18:27
9

«Ростов» в 15-м туре чемпионата России оказался сильнее «Ахмата». Хозяева вели по ходу встречи, но преимущество не сохранили.

Ростовчане поднялись на второе место. «Ахмат» занимает седьмую строчку.

«Ростов» прервал серию из трех матчей без побед.

«Ахмат» прервал четырехматчевую победную серию против «Ростова».

Россия. РПЛ. 15-й тур

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Конате, 14; 1:1 – Комличенко, 74; 1:2 – Сильянов, 86.

Ахмат: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев (Харин, 87), Камилов, Олейников (Ильин, 88), Бериша, Швец, Садулаев, Конате (Агаларов, 75).

Ростов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелeхин, Миронов (Щетинин, 46), Уткин, Тугарев (Мельников, 83), Глебов, Полоз (Голенков, 87), Комличенко (Лангович, 90+4).

Предупреждения: Швец, 64; Бериша, 71; Агаларов, 82 – Миронов, 36; Комличенко, 90.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Ахмат Ростов
Комментарии (9)
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slavа0508
1667057389
С волевой победой Ростов молодцы !!!!
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Ill Ich
1667057431
Ростовчане вытащили трудную игру на характере. Молодцы!
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За_Краснодар
1667059471
С победой соседи!
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Теркчанин
1667060135
Ахмату опыта не хватает,и везения тоже,уж чего чего,а поражения грозненцы точно не заслуживали.
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portero
1667062535
Приятная новость, а то уже ожидал поражения после первого тайма. Ростов с тремя очками!!!
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Persona_non_Grata
1667064759
Господа модераторы, а что у вас с турнирной таблицей - результат матча Зенит-Сочи отменен ? в связи с внезапной болезнью всех игроков Сочи ? Корь или корона вирус ? )))
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alex1951
1667065223
Карпуша....поздравлям-с....Похоже образовывается первая пятерка...а кто эти двое лишних ...подождем-с.. Была бы наша воля,реорганизовали чемпионат... После Первого круга - Первые восемь играют меж собой ,это зажгло бы.. А с 9 по 16ое пусть за выживание бьются А набирать ведущим на них очки и смотреть хоккей :6-1 и тп и тд скушно!
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