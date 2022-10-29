РПЛ. «Ростов» вырвал победу над «Ахматом» (2:1) и поднялся на второе место

«Ростов» в 15-м туре чемпионата России оказался сильнее «Ахмата». Хозяева вели по ходу встречи, но преимущество не сохранили.

Ростовчане поднялись на второе место. «Ахмат» занимает седьмую строчку.

«Ростов» прервал серию из трех матчей без побед.

«Ахмат» прервал четырехматчевую победную серию против «Ростова».

Россия. РПЛ. 15-й тур

Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Конате, 14; 1:1 – Комличенко, 74; 1:2 – Сильянов, 86.

Ахмат: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев (Харин, 87), Камилов, Олейников (Ильин, 88), Бериша, Швец, Садулаев, Конате (Агаларов, 75).

Ростов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелeхин, Миронов (Щетинин, 46), Уткин, Тугарев (Мельников, 83), Глебов, Полоз (Голенков, 87), Комличенко (Лангович, 90+4).

Предупреждения: Швец, 64; Бериша, 71; Агаларов, 82 – Миронов, 36; Комличенко, 90.

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