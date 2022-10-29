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    РПЛ. «Ростов» вырвал победу над «Ахматом» (2:1) и поднялся на второе место

    «Ростов» в 15-м туре чемпионата России оказался сильнее «Ахмата». Хозяева вели по ходу встречи, но преимущество не сохранили.

    Ростовчане поднялись на второе место. «Ахмат» занимает седьмую строчку.

    «Ростов» прервал серию из трех матчей без побед.

    «Ахмат» прервал четырехматчевую победную серию против «Ростова».

    Россия. РПЛ. 15-й тур

    Ахмат (Грозный) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:2 (1:0)

    Голы: 1:0 – Конате, 14; 1:1 – Комличенко, 74; 1:2 – Сильянов, 86.

    Ахмат: Шелия, Семенов, Быстров, Богосавац, Тимофеев (Харин, 87), Камилов, Олейников (Ильин, 88), Бериша, Швец, Садулаев, Конате (Агаларов, 75).

    Ростов: Песьяков, Чернов, Осипенко, Сильянов, Мелeхин, Миронов (Щетинин, 46), Уткин, Тугарев (Мельников, 83), Глебов, Полоз (Голенков, 87), Комличенко (Лангович, 90+4).

    Предупреждения: Швец, 64; Бериша, 71; Агаларов, 82 – Миронов, 36; Комличенко, 90.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11116

      alex1951 44 минуты назад

      Карпуша....поздравлям-с....Похоже образовывается первая пятерка...а кто эти двое лишних ...подождем-с..
      Была бы наша воля,реорганизовали чемпионат...
      После Первого круга - Первые восемь играют меж собой ,это зажгло бы..
      А с 9 по 16ое пусть за выживание бьются А набирать ведущим на них очки и смотреть хоккей :6-1 и тп и тд скушно!

      1
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      Рейтинг: +19633

      Persona_non_Grata 52 минуты назад

      Господа модераторы, а что у вас с турнирной таблицей - результат матча Зенит-Сочи отменен ? в связи с внезапной болезнью всех игроков Сочи ? Корь или корона вирус ? )))

      1
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      Рейтинг: +66268

      portero 1 час назад

      Приятная новость, а то уже ожидал поражения после первого тайма.
      Ростов с тремя очками!!!

      3
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      Рейтинг: +230

      Теркчанин 2 часа назад

      Ахмату опыта не хватает,и везения тоже,уж чего чего,а поражения грозненцы точно не заслуживали.

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      Рейтинг: +64

      За_Краснодар 2 часа назад

      С победой соседи!

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      Рейтинг: +233

      Ill Ich 2 часа назад

      Ростовчане вытащили трудную игру на характере. Молодцы!

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      Рейтинг: +26525

      slavutiq70 2 часа назад

      С волевой победой Ростов молодцы !!!!

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