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    Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Монако» Головина и пробился в плей-офф

    Завершились оба матча пятого тура Лиги Европы в группе H.

    «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова ушел от поражения в игре с «Монако» – 1:1.

    Этот результат позволил венграм досрочно выйти в плей-офф турнира.

    Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл матч полностью.

    В другой встрече «Црвена Звезда» дома победила «Трабзонспор».

    Лига Европы. Группа H. 5-й тур

    Ференцварош (Венгрия) – Монако (Франция) – 1:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 31; 1:1 – Закариассен, 82.

    Црвена Звезда (Сербия) – Трабзонспор (Турция) – 2:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Катай, 37; 1:1 – Бакасетас, 39; 2:1 – Пешич, 64.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

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    Источник: «Бомбардир»

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    27.10.2022 23:59
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