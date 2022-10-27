Лига Европы. «Ференцварош» Черчесова сыграл вничью с «Монако» Головина и пробился в плей-офф

Завершились оба матча пятого тура Лиги Европы в группе H.

«Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова ушел от поражения в игре с «Монако» – 1:1.

Этот результат позволил венграм досрочно выйти в плей-офф турнира.

Полузащитник монегасков Александр Головин отыграл матч полностью.

В другой встрече «Црвена Звезда» дома победила «Трабзонспор».

Лига Европы. Группа H. 5-й тур

Ференцварош (Венгрия) – Монако (Франция) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Бен-Йеддер, 31; 1:1 – Закариассен, 82.

Црвена Звезда (Сербия) – Трабзонспор (Турция) – 2:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Катай, 37; 1:1 – Бакасетас, 39; 2:1 – Пешич, 64.

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