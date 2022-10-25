Футболисты «Барселоны» перед игрой с «Баварией» посмотрят в раздевалке матч «Интер» – «Виктория»

Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что команда будет следить за матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Викторией».
«Мы все вместе посмотрим игру в раздевалке. А затем нужно хорошо сыграть с «Баварией» и получить приятные эмоции вне зависимости от результата в Милане.
Мы должны показать, что способны конкурировать с такими командами», – заявил Хави.
- «Барса» отправится в Лигу Европы, если «Интер» дома победит «Викторию».
- Оба матча состоятся в среду, 26 октября.
- Встреча в Италии начнется в 19:45 мск, а в Испании – в 22:00 мск.
Источник: Mundo Deportivo