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    Футболисты «Барселоны» перед игрой с «Баварией» посмотрят в раздевалке матч «Интер» – «Виктория»

    Главный тренер «Барселоны» Хави рассказал, что команда будет следить за матчем пятого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Интером» и «Викторией».

    «Мы все вместе посмотрим игру в раздевалке. А затем нужно хорошо сыграть с «Баварией» и получить приятные эмоции вне зависимости от результата в Милане.

    Мы должны показать, что способны конкурировать с такими командами», – заявил Хави.

    • «Барса» отправится в Лигу Европы, если «Интер» дома победит «Викторию».
    • Оба матча состоятся в среду, 26 октября.
    • Встреча в Италии начнется в 19:45 мск, а в Испании – в 22:00 мск.

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    Источник: Mundo Deportivo

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