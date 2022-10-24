КДК рассмотрит нарушение ЦСКА. Гайич вышел на матч с «Оренбургом» в футболке Гайча

КДК РФС может наказать ЦСКА за путаницу с футболками Милана Гайича и Адольфо Гайча.

Серб вышел на 2-й тайм матча с «Оренбургом» (2:2) в майке своего одноклубника.

Через 10 минут судья Владислав Безбородов попросил игрока переодеться.

«КДК рассмотрит эпизод в матче «Оренбург» — ЦСКА с точки зрения нарушения регламента чемпионата. В начале второго тайма в течение нескольких минут футболист ЦСКА Гаич играл в футболке с номером 21.

Какое наказание грозит ЦСКА, озвучим на брифинге после заседания», — сказал Григорьянц.