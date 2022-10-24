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    КДК рассмотрит нарушение ЦСКА. Гайич вышел на матч с «Оренбургом» в футболке Гайча

    КДК РФС может наказать ЦСКА за путаницу с футболками Милана Гайича и Адольфо Гайча.

    • Серб вышел на 2-й тайм матча с «Оренбургом» (2:2) в майке своего одноклубника.
    • Через 10 минут судья Владислав Безбородов попросил игрока переодеться.

    «КДК рассмотрит эпизод в матче «Оренбург» — ЦСКА с точки зрения нарушения регламента чемпионата. В начале второго тайма в течение нескольких минут футболист ЦСКА Гаич играл в футболке с номером 21.

    Какое наказание грозит ЦСКА, озвучим на брифинге после заседания», — сказал Григорьянц.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2137

      kvm 52 минуты назад

      А пропустивший его на поле судья не при чём?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +23392

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Не хватало ещё технического поражения.(

      0
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