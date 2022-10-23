Рианчо: «Абаскаль запросто может возглавить «Барселону»

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль запросто может возглавить «Барселону» или сборную Испании в будущем. Он готов для любого европейского топ-клуба. Сейчас большой спрос на молодых и амбициозных тренеров, перед ним все дороги открыты.

После успеха в «Спартаке» он пойдет на повышение. Испанская тренерская школа – лучшая в мире. Он молодой и талантливый специалист. Думаю, Гильермо повторит судьбу Унас Эмери и добьется больших успехов в мировом футболе», – сказал Рианчо.