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Рианчо: «Абаскаль запросто может возглавить «Барселону»

23 октября 2022, 17:44
4

Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

«Абаскаль запросто может возглавить «Барселону» или сборную Испании в будущем. Он готов для любого европейского топ-клуба. Сейчас большой спрос на молодых и амбициозных тренеров, перед ним все дороги открыты.

После успеха в «Спартаке» он пойдет на повышение. Испанская тренерская школа – лучшая в мире. Он молодой и талантливый специалист. Думаю, Гильермо повторит судьбу Унас Эмери и добьется больших успехов в мировом футболе», – сказал Рианчо.

  • Абаскаль принял «Спартак» летом.
  • До этого испанец тренировал «Базель».
  • «Спартак» в лайв-режиме идет в РПЛ на 2-м месте.

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Источник: телеграм-канал Sport24
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Барселона Рианчо Рауль Абаскаль Гильермо
Комментарии (4)
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DOCTOR PENALTY
1666539633
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life85
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АлексМак
1666543234
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