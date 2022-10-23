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    Рианчо: «Абаскаль запросто может возглавить «Барселону»

    Бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо поговорил о будущем главного тренера команды Гильермо Абаскаля.

    «Абаскаль запросто может возглавить «Барселону» или сборную Испании в будущем. Он готов для любого европейского топ-клуба. Сейчас большой спрос на молодых и амбициозных тренеров, перед ним все дороги открыты.

    После успеха в «Спартаке» он пойдет на повышение. Испанская тренерская школа – лучшая в мире. Он молодой и талантливый специалист. Думаю, Гильермо повторит судьбу Унас Эмери и добьется больших успехов в мировом футболе», – сказал Рианчо.

    • Абаскаль принял «Спартак» летом.
    • До этого испанец тренировал «Базель».
    • «Спартак» в лайв-режиме идет в РПЛ на 2-м месте.

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    Источник: телеграм-канал Sport24

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    Сегодня, 17:44
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +251

      АлексМак 19 минут назад

      ...дурилка картонная))

      0
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      Рейтинг: +649

      life85 58 минут назад

      Ему похоже всё равно в чьей жопе его язык находится ...

      1
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      Рейтинг: +23377

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Фантазёр.

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      Рейтинг: +54

      SuperPav11 2 часа назад

      Барселону любой физрук может тренеровать все равно команде конец

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