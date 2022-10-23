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    «Ахмат» угрожал Талалаеву заблокировать его работу в российском футболе (Сергей Ильев)

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел на матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата». Он сослался на болезнь.

    Информацию по ситуации дал журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

    «А вы бы полетели после того, что произошло в день матча «Ахмат» – «Пари НН»? Дело даже не в том, что Андрей Талалаев был уволен в перерыве, а в том, что в его адрес звучало. Например, о том, что ему попытаются заблокировать трудоустройство в российском футболе. Эмоции? Наверняка. Тогда все были на них. Обе стороны, подчеркиваю.

    Но когда жесткие фразы исходят из уст такого человека — нечего дразнить судьбу.

    После его назначения/возвращения в стан черно-белых с Андреем я не созванивался. До этого же, комментируя уход из «Ахмата», он мне сказал: «Не верь всему, что говорят». И по поводу произошедшего выразился дипломатично. Узрев в корень, откуда все, по его мнению, пошло. Это конфиденциально, понятно.

    Но в кулуарах-то все пересказывают слово в слово. Что тогда творилось в раздевалке и возле нее», – написал Ильев.

    • Матч состоится в воскресенье, 23 октября, в 19:00 мск.
    • До «Торпедо» Талалаев работал в «Ахмате» в течение 2 лет.
    • Сообщалось, что тренер, возможно, решил пропустить игру из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.

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    Источник: телеграм-канал Сергея Ильева

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    Сегодня, 00:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23359

      DOCTOR PENALTY 22 минуты назад

      Своим поведением чечены добьются того, что к ним туда вообще никто не поедет. Ни тренеры, ни игроки. И никакие деньги не помогут.

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