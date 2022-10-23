«Ахмат» угрожал Талалаеву заблокировать его работу в российском футболе (Сергей Ильев)

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел на матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата». Он сослался на болезнь.

Информацию по ситуации дал журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

«А вы бы полетели после того, что произошло в день матча «Ахмат» – «Пари НН»? Дело даже не в том, что Андрей Талалаев был уволен в перерыве, а в том, что в его адрес звучало. Например, о том, что ему попытаются заблокировать трудоустройство в российском футболе. Эмоции? Наверняка. Тогда все были на них. Обе стороны, подчеркиваю.

Но когда жесткие фразы исходят из уст такого человека — нечего дразнить судьбу.

После его назначения/возвращения в стан черно-белых с Андреем я не созванивался. До этого же, комментируя уход из «Ахмата», он мне сказал: «Не верь всему, что говорят». И по поводу произошедшего выразился дипломатично. Узрев в корень, откуда все, по его мнению, пошло. Это конфиденциально, понятно.

Но в кулуарах-то все пересказывают слово в слово. Что тогда творилось в раздевалке и возле нее», – написал Ильев.