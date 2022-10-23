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  • «Ахмат» угрожал Талалаеву заблокировать его работу в российском футболе (Сергей Ильев)

«Ахмат» угрожал Талалаеву заблокировать его работу в российском футболе (Сергей Ильев)

23 октября 2022, 00:26
10

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел на матч 14-го тура РПЛ против «Ахмата». Он сослался на болезнь.

Информацию по ситуации дал журналист «Матч ТВ» Сергей Ильев.

«А вы бы полетели после того, что произошло в день матча «Ахмат» – «Пари НН»? Дело даже не в том, что Андрей Талалаев был уволен в перерыве, а в том, что в его адрес звучало. Например, о том, что ему попытаются заблокировать трудоустройство в российском футболе. Эмоции? Наверняка. Тогда все были на них. Обе стороны, подчеркиваю.

Но когда жесткие фразы исходят из уст такого человека — нечего дразнить судьбу.

После его назначения/возвращения в стан черно-белых с Андреем я не созванивался. До этого же, комментируя уход из «Ахмата», он мне сказал: «Не верь всему, что говорят». И по поводу произошедшего выразился дипломатично. Узрев в корень, откуда все, по его мнению, пошло. Это конфиденциально, понятно.

Но в кулуарах-то все пересказывают слово в слово. Что тогда творилось в раздевалке и возле нее», – написал Ильев.

  • Матч состоится в воскресенье, 23 октября, в 19:00 мск.
  • До «Торпедо» Талалаев работал в «Ахмате» в течение 2 лет.
  • Сообщалось, что тренер, возможно, решил пропустить игру из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.

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Источник: телеграм-канал Сергея Ильева
Россия. Премьер-лига Ахмат Торпедо Талалаев Андрей
Комментарии (10)
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DOCTOR PENALTY
1666474689
Своим поведением чечены добьются того, что к ним туда вообще никто не поедет. Ни тренеры, ни игроки. И никакие деньги не помогут.
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моэм
1666498947
Ну уволили в перерыве , но ведь не посадили в яму в наручниках ....видите какие они добрые и цивилизованные ?
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Теркчанин
1666501662
Было сказано:-"Вы уволены",и всё,каке угрозы,белены объелись?
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Алекс636363
1666503345
в духе менеджмента Ахмата. вполне возможно, что именно так и было. То по стадиону кричат про судью, то в раздевалку заходят и по морде бьют.
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Ollegator
1666508284
Талалаев во вью и на тв часто бывает резок и смел в высказываниях, а когда дело дошло до чего-то серьёзного (даже если оно и было), решил притвориться мёртвым.. в первую очередь подставив торпедо.. даже если он уведомил торпедо при подписании контракта, что не поедет в Грозный) один хрен это не уважение к текущей команде
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SLADE2019
1666511471
В любом случае - это малодушие. Если конечно то, что у него простуда, не является вымыслом.
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Красногвардейчик
1666985228
С Доном шутки плохи))
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