В «Торпедо» объяснили, почему Талалаев пропустит матч с «Ахматом»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел с командой на гостевую игру против «Ахмата» из-за болезни.

«Вечером накануне вылета в Грозный у Андрея Викторовича поднялась температура, он почувствовал сильную боль в горле.

Медицинский штаб временно рекомендовал главному тренеру соблюдать постельный режим и прописал соответствующее лечение», – сказал главный врач «Торпедо» Кирилл Иванов.