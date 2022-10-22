В «Торпедо» объяснили, почему Талалаев пропустит матч с «Ахматом»

Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел с командой на гостевую игру против «Ахмата» из-за болезни.
«Вечером накануне вылета в Грозный у Андрея Викторовича поднялась температура, он почувствовал сильную боль в горле.
Медицинский штаб временно рекомендовал главному тренеру соблюдать постельный режим и прописал соответствующее лечение», – сказал главный врач «Торпедо» Кирилл Иванов.
- Матч состоится в воскресенье в 19:00 мск.
- До «Торпедо» Талалаев работал в «Ахмате».
- Сообщалось, что тренер, возможно, решил пропустить игру из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.
Источник: телеграм-канал «Торпедо»