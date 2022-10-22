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    В «Торпедо» объяснили, почему Талалаев пропустит матч с «Ахматом»

    Главный тренер «Торпедо» Андрей Талалаев не полетел с командой на гостевую игру против «Ахмата» из-за болезни.

    «Вечером накануне вылета в Грозный у Андрея Викторовича поднялась температура, он почувствовал сильную боль в горле.

    Медицинский штаб временно рекомендовал главному тренеру соблюдать постельный режим и прописал соответствующее лечение», – сказал главный врач «Торпедо» Кирилл Иванов.

    • Матч состоится в воскресенье в 19:00 мск.
    • До «Торпедо» Талалаев работал в «Ахмате».
    • Сообщалось, что тренер, возможно, решил пропустить игру из-за недопонимания с руководством бывшего клуба.

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    Источник: телеграм-канал «Торпедо»

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    Сегодня, 16:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16003

      NewLife 2 минуты назад

      Эта болезнь называется Ахмат))

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