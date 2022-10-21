Семак прокомментировал ход восстановления Кассьерры после травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Матео Кассьерры.

Колумбиец из-за травмы не играет с 8 октября.

Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.

Летом «Зенит» купил форварда у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.

– Как проходит восстановление Матео Кассьерры? Будет ли он готов к «Сочи»? Как сказывается его отсутствие на вариативности в атаке?

– Конечно, без него у нас возможностей меньше для того, чтобы освежить и усилить наш атакующий потенциал.

Что касается его состояния, то он уже начинает делать пробежки и работать на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернется в общую группу.

Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно его участие в следующем матче. Думаю, что через одну игру он будет готов.