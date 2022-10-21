Семак прокомментировал ход восстановления Кассьерры после травмы

Пока Кассьерра не нашёл своё место на поле. Впрочем как и Бакаев. Мантуану надо больше времени давать, а не выпускать на последние 5 минут.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Матео Кассьерры.
- Колумбиец из-за травмы не играет с 8 октября.
- Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
- Летом «Зенит» купил форварда у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.
– Как проходит восстановление Матео Кассьерры? Будет ли он готов к «Сочи»? Как сказывается его отсутствие на вариативности в атаке?
– Конечно, без него у нас возможностей меньше для того, чтобы освежить и усилить наш атакующий потенциал.
Что касается его состояния, то он уже начинает делать пробежки и работать на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернется в общую группу.
Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно его участие в следующем матче. Думаю, что через одну игру он будет готов.