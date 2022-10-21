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    Семак прокомментировал ход восстановления Кассьерры после травмы

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Матео Кассьерры.

    • Колумбиец из-за травмы не играет с 8 октября.
    • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
    • Летом «Зенит» купил форварда у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.

    – Как проходит восстановление Матео Кассьерры? Будет ли он готов к «Сочи»? Как сказывается его отсутствие на вариативности в атаке?

    – Конечно, без него у нас возможностей меньше для того, чтобы освежить и усилить наш атакующий потенциал.

    Что касается его состояния, то он уже начинает делать пробежки и работать на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернется в общую группу.

    Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно его участие в следующем матче. Думаю, что через одну игру он будет готов.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17027

      ilichkadr 1 час назад

      Пока Кассьерра не нашёл своё место на поле. Впрочем как и Бакаев. Мантуану надо больше времени давать, а не выпускать на последние 5 минут.

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      Рейтинг: +6648

      Беспонтий 1 час назад

      рискую репутацией "завзятого фаната")
      но
      кассьерра вынужден повторять бесславный путь бухарова корниенко полоза
      и др и пр
      первый парень на деревне теряется в большом городе
      выживают только избранные или отбитые на всю голову
      -------------------------------
      "Город? Город - страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться. Да и то..."

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