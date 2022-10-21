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  • Семак прокомментировал ход восстановления Кассьерры после травмы

Семак прокомментировал ход восстановления Кассьерры после травмы

21 октября 2022, 15:57
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о состоянии нападающего Матео Кассьерры.

  • Колумбиец из-за травмы не играет с 8 октября.
  • Он забил 3 гола и сделал 3 ассиста в 16 матчах.
  • Летом «Зенит» купил форварда у «Сочи» за 4,5 миллиона евро.

– Как проходит восстановление Матео Кассьерры? Будет ли он готов к «Сочи»? Как сказывается его отсутствие на вариативности в атаке?

– Конечно, без него у нас возможностей меньше для того, чтобы освежить и усилить наш атакующий потенциал.

Что касается его состояния, то он уже начинает делать пробежки и работать на футбольном поле. Посмотрим, насколько быстро он вернется в общую группу.

Сегодня-завтра мы решим, насколько вероятно его участие в следующем матче. Думаю, что через одну игру он будет готов.

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Источник: сайт «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Кассьерра Матео Семак Сергей
Комментарии (2)
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Беспонтий
1666359751
рискую репутацией "завзятого фаната") но кассьерра вынужден повторять бесславный путь бухарова корниенко полоза и др и пр первый парень на деревне теряется в большом городе выживают только избранные или отбитые на всю голову ------------------------------- "Город? Город - страшная сила. А чем больше город, тем он сильнее. Он засасывает. Только сильный может выкарабкаться. Да и то..."
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ilichkadr
1666360792
Пока Кассьерра не нашёл своё место на поле. Впрочем как и Бакаев. Мантуану надо больше времени давать, а не выпускать на последние 5 минут.
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