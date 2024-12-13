Колыванов высказался о лучших тренерах и игроках России 2024 года

Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов высказалася о лучших футболистах и тренерах РПЛ.

– Кого бы вы назвали лучшим тренером России этого года?

– В начале года запомнились Мусаев и Семак. Галактионов в «Локомотиве» тоже запомнился. В концовке года – Станкович. Вот эти четыре тренера.

– Кто лучший игрок этого года?

– Тут лучший – Батраков. Однозначно и без вариантов!

– А если говорить о легионерах РПЛ?

– Угальде.

После 18 туров «Краснодар» под руководством Мурада Мусаева лидирует в РПЛ (39 очков). «Зенит» Сергея Семака – второй (39). «Спартак» сербского специалиста Деяна Станковича занимает 3-е место (37). «Локомотив» под руководством Михаила Галактионов находится на 5-й строчке в таблице (35)

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом, а «Краснодар» был вторым.

19-летний полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков провел в 2024 году за клуб 29 встреч, 12 раз поражал ворота соперников и отдал 8 ассистов.

22-летний нападающий Манфред Угальде провел в этом году за «Спартак» 38 матчей, забил 17 голов, отдал 3 передачи.

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