Кубок России. «Зенит» победил «Крылья Советов» благодаря дублю Сергеева

В четвертом туре Кубка России «Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» – 2:1.
Победу петербуржцам принес дубль Ивана Сергеева, который дважды забил бывшей команде.
У самарцев отличился серб Александар Чиркович.
Набрав три очка, «Зенит» догнал «Крылья» в таблице группы – в активе обеих команд по шесть очков. Лидирует в квартете «Спартак» (12).
Россия. Кубок. 4-й тур. Группа B
Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 1:0 – Сергеев, 17; 2:0 – Сергеев, 46; 2:1 – Чиркович, 79.
«Зенит»: Кержаков, Сантос (Круговой, 61), Родригао, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев (Мостовой, 61; Мантуан, 83), Клаудиньо, Малком, Сергеев (Бакаев, 82).
«Крылья Советов»: Овсянников, Гапонов, Барач, Солдатенков, Бейл (Зотов, 46), Бабкин (Пиняев, 73), Липовой, Витюгов (Коваленко, 46), Хубулов, Шитов (Чиркович, 78), Соколов.
Предупреждения: Родригао, 81 – Витюгов, 19.