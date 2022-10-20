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  • Кубок России. «Зенит» победил «Крылья Советов» благодаря дублю Сергеева

Кубок России. «Зенит» победил «Крылья Советов» благодаря дублю Сергеева

20 октября 2022, 22:24
10

В четвертом туре Кубка России «Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» – 2:1.

Победу петербуржцам принес дубль Ивана Сергеева, который дважды забил бывшей команде.

У самарцев отличился серб Александар Чиркович.

Набрав три очка, «Зенит» догнал «Крылья» в таблице группы – в активе обеих команд по шесть очков. Лидирует в квартете «Спартак» (12).

Россия. Кубок. 4-й тур. Группа B

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сергеев, 17; 2:0 – Сергеев, 46; 2:1 – Чиркович, 79.

«Зенит»: Кержаков, Сантос (Круговой, 61), Родригао, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев (Мостовой, 61; Мантуан, 83), Клаудиньо, Малком, Сергеев (Бакаев, 82).

«Крылья Советов»: Овсянников, Гапонов, Барач, Солдатенков, Бейл (Зотов, 46), Бабкин (Пиняев, 73), Липовой, Витюгов (Коваленко, 46), Хубулов, Шитов (Чиркович, 78), Соколов.

Предупреждения: Родригао, 81 – Витюгов, 19.

Календарь Кубка России

Результаты Кубка России

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Россия. Премьер-лига Зенит Крылья Советов
Комментарии (10)
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acor94
1666293997
Сомнительная победа основного состава над резервистами крыльев. Это не то что хотят видеть болельщики зенита...
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Ill Ich
1666294142
Победа при большом преимуществе по игре, но не по счёту. Вальяжность могла стоить ещё дороже, чем стала.
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САНЁК17
1666294156
Эх крылышкам чуть не хватило точность
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Spirit_78
1666294168
Зачем было так поступать с Мостовым? Хоть какая-то доля здравого смысла была в этой обратной замене?
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paracetamol
1666294206
Под конец бросили играть, но Миша молодец, спас!
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Беспонтий
1666294479
ничего нового заносчивость и академичность в начале паника и судороги в концовке
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Бриг
1666294581
Менять надо было Клаудиньо и Малкома. И раньше. Игра не шла у обоих. А Сантоса как раз зря поменял Семак. Вообще Семак как-то пребывал в растерянности, потерял управление игрой.
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paracetamol
1666300856
Какой-то дурной турнир. С 3-го места можно продолжить движение, причем с заведомо более слабым соперником.
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