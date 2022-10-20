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    Кубок России. «Зенит» победил «Крылья Советов» благодаря дублю Сергеева

    В четвертом туре Кубка России «Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» – 2:1.

    Победу петербуржцам принес дубль Ивана Сергеева, который дважды забил бывшей команде.

    У самарцев отличился серб Александар Чиркович.

    Набрав три очка, «Зенит» догнал «Крылья» в таблице группы – в активе обеих команд по шесть очков. Лидирует в квартете «Спартак» (12).

    Россия. Кубок. 4-й тур. Группа B

    Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сергеев, 17; 2:0 – Сергеев, 46; 2:1 – Чиркович, 79.

    «Зенит»: Кержаков, Сантос (Круговой, 61), Родригао, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев (Мостовой, 61; Мантуан, 83), Клаудиньо, Малком, Сергеев (Бакаев, 82).

    «Крылья Советов»: Овсянников, Гапонов, Барач, Солдатенков, Бейл (Зотов, 46), Бабкин (Пиняев, 73), Липовой, Витюгов (Коваленко, 46), Хубулов, Шитов (Чиркович, 78), Соколов.

    Предупреждения: Родригао, 81 – Витюгов, 19.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии10
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      Рейтинг: +20

      Самайн 37 минут назад

      А как всё начиналось. Семак видимо матчи не пересматривает, поэтому и не видит, что происходит после его тупых замен. Убирает лучших, а потом обратные замены делает.. Керж когда молодец, тогда молодец.

      0
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      Рейтинг: +2244

      Бриг 1 час назад

      Менять надо было Клаудиньо и Малкома. И раньше. Игра не шла у обоих. А Сантоса как раз зря поменял Семак. Вообще Семак как-то пребывал в растерянности, потерял управление игрой.

      2
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      Рейтинг: +11844

      Вомбат > Бриг 59 минут назад

      А разве Семак когда-либо управлял какой-либо игрой? Я имею в виду Зенит, Уфой он может быть и управлял. Игру в Зените определяют южноамериканские легионеры, которые в футболе разбираются получше Семака. А замены от Семака почти всегда ломают игру Зенита.

      1
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      Рейтинг: +6603

      Беспонтий 1 час назад

      ничего нового
      заносчивость и академичность в начале
      паника и судороги в концовке

      2
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      Рейтинг: +17244

      paracetamol 1 час назад

      Под конец бросили играть, но Миша молодец, спас!

      3
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      Рейтинг: +4087

      Spirit_78 1 час назад

      Зачем было так поступать с Мостовым? Хоть какая-то доля здравого смысла была в этой обратной замене?

      4
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      Рейтинг: +11844

      Вомбат > Spirit_78 58 минут назад

      Какой еще здравый смысл? Ведь замены в Зените делает Семак.

      1
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      Рейтинг: +1131

      САНЁК17 1 час назад

      Эх крылышкам чуть не хватило точность

      0
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      Рейтинг: +208

      Ill Ich 1 час назад

      Победа при большом преимуществе по игре, но не по счёту. Вальяжность могла стоить ещё дороже, чем стала.

      1
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      Рейтинг: +3206

      acor94 1 час назад

      Сомнительная победа основного состава над резервистами крыльев. Это не то что хотят видеть болельщики зенита...

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