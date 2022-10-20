Кубок России. «Зенит» победил «Крылья Советов» благодаря дублю Сергеева

В четвертом туре Кубка России «Зенит» дома обыграл «Крылья Советов» – 2:1.

Победу петербуржцам принес дубль Ивана Сергеева, который дважды забил бывшей команде.

У самарцев отличился серб Александар Чиркович.

Набрав три очка, «Зенит» догнал «Крылья» в таблице группы – в активе обеих команд по шесть очков. Лидирует в квартете «Спартак» (12).

Россия. Кубок. 4-й тур. Группа B

Зенит (Санкт-Петербург) – Крылья Советов (Самара) – 2:1 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сергеев, 17; 2:0 – Сергеев, 46; 2:1 – Чиркович, 79.

«Зенит»: Кержаков, Сантос (Круговой, 61), Родригао, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Кузяев (Мостовой, 61; Мантуан, 83), Клаудиньо, Малком, Сергеев (Бакаев, 82).

«Крылья Советов»: Овсянников, Гапонов, Барач, Солдатенков, Бейл (Зотов, 46), Бабкин (Пиняев, 73), Липовой, Витюгов (Коваленко, 46), Хубулов, Шитов (Чиркович, 78), Соколов.

Предупреждения: Родригао, 81 – Витюгов, 19.

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