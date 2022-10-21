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Семак подвел итоги матча «Зенит» – «Крылья Советов»

21 октября 2022, 00:15
2

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по итогам кубковой игры с «Крыльями Советов».

  • Петербуржцы дома победили со счетом 2:1.
  • Они догнали самарцев по очкам в группе Кубка России.

«Интересная игра. В первом тайме прилично играли и контролировали ход матча. К сожалению, не смогли реализовать большую часть моментов, но такое бывает.

Во втором тайме пропущенный мяч внес нервозность в игру, поэтому концовка получилась волнительной. При этом, победа есть победа. Поздравляю команду.

Сложно предположить, какой путь в плей-офф легче. Наша главная задача – выйти в следующий этап», – сказал Семак.

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Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Кубок Зенит Крылья Советов Семак Сергей
Комментарии (2)
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paracetamol
1666301036
К сожалению, не смогли реализовать большую часть моментов, но такое бывает... - Что-то у тебя частенько такое стало происходить! Пора бы, может, и честь знать?
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Давид59
1666325737
Богданыч сегодня был неискренним. Поздраалять не с чем. План был - минимум 2:0, а лучше 3:0. Поскорее забить и потом дать основе отдохнуть. А Мостовой, похоже, и на поле решил отдохнуть.
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