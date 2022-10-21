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    Семак подвел итоги матча «Зенит» – «Крылья Советов»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по итогам кубковой игры с «Крыльями Советов».

    • Петербуржцы дома победили со счетом 2:1.
    • Они догнали самарцев по очкам в группе Кубка России.

    «Интересная игра. В первом тайме прилично играли и контролировали ход матча. К сожалению, не смогли реализовать большую часть моментов, но такое бывает.

    Во втором тайме пропущенный мяч внес нервозность в игру, поэтому концовка получилась волнительной. При этом, победа есть победа. Поздравляю команду.

    Сложно предположить, какой путь в плей-офф легче. Наша главная задача – выйти в следующий этап», – сказал Семак.

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    Источник: телеграм-канал «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +312

      Номэд 1 час назад

      БМЖарня отскочила.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +17244

      paracetamol 1 час назад

      К сожалению, не смогли реализовать большую часть моментов, но такое бывает...
      - Что-то у тебя частенько такое стало происходить! Пора бы, может, и честь знать?

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