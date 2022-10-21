Семак подвел итоги матча «Зенит» – «Крылья Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарии по итогам кубковой игры с «Крыльями Советов».

Петербуржцы дома победили со счетом 2:1.

Они догнали самарцев по очкам в группе Кубка России.

«Интересная игра. В первом тайме прилично играли и контролировали ход матча. К сожалению, не смогли реализовать большую часть моментов, но такое бывает.

Во втором тайме пропущенный мяч внес нервозность в игру, поэтому концовка получилась волнительной. При этом, победа есть победа. Поздравляю команду.

Сложно предположить, какой путь в плей-офф легче. Наша главная задача – выйти в следующий этап», – сказал Семак.