Семак считает ошибкой уход Мостового в раздевалку: «Обязательно с ним поговорю»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался об уходе полузащитника Андрея Мостового в раздевалку после обратной замены в матче Кубка России с «Крыльями Советов» (2:1).

Футболист вышел на замену на 61-й минуте.

На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.

Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.

«Зенит» победил «Крылья» – 2:1.

– Как отреагировали на его уход в раздевалку?

– Нормально. Это эмоции. Понятно, что мы все когда-то ошибаемся. Я считаю, безусловно, что это его ошибка. Обязательно с ним поговорю. Это человеческий фактор.

Любому игроку не нравится, когда его меняют, тем более обратная замена – достаточно обидно. Нужно понимать и принимать ту ситуацию, которая есть и отдавать всего себя на благо команде. Ничего страшного в этом нет.

– Была резонансная ситуация с его обратной заменой в сборной. Вы думали, что он нормально отреагирует сейчас, как и тогда, и поэтому решились на обратную замену?

– Я смотрю за ходом матча, что нужно сделать, чтобы усилить игру. Невозможно подстраиваться под всех, чтобы всем все нравилось. Это невозможно. Поэтому мы ставим во главу угла результат команды.

Игроки, как живые люди, реагируют по-разному. Это эмоции. Когда эмоции уйдут, ситуация выглядит немного по-другому. То что обидно – прекрасно, значит, не все равно. Что касается характера, мы хотим, чтобы каждый наш игрок показывал характер исключительно на футбольном поле