Монтелла заявил, что Турция не заслужила вылета с ЧМ-2026

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла высказался о победе над США (3:2) в 3-м туре группы D на ЧМ-2026.

«Радость всех нас на 98-й минуте показывает, как мы готовились последнюю неделю. Эта команда не заслуживала этого [вылета]! Это [победа] было здорово для президента и наших игроков. Все были на эмоциях, включая меня... Мы играли за свою честь, победа была важна. Мы добились успеха и довольны.

Я твердо убежден, что все вызванные нами – игроки основного состава! Мы пропустили на первой минуте, и если бы мы не были командой, которая знает, что делать, мы бы не смогли перевернуть игру. Мы показали это всем. Мы проявили этот дух и в первых двух матчах, но иногда в футболе просто не получается! Наши игроки не заслужили таких нападок! Пора вставать на ноги», – сказал Монтелла.