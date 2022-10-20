Мостовой отказался общаться с журналистами после обратной замены в матче «Зенит» – «Крылья»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой проигнорировал представителей СМИ по окончании кубковой игры против «Крыльев Советов».

Он прошел мимо журналистов в микст‑зоне, проигнорировав все вопросы, в частности, об обратной замене.