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    Мостовой отказался общаться с журналистами после обратной замены в матче «Зенит» – «Крылья»

    Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой проигнорировал представителей СМИ по окончании кубковой игры против «Крыльев Советов».

    Он прошел мимо журналистов в микст‑зоне, проигнорировав все вопросы, в частности, об обратной замене.

    • Футболист вышел на замену на 61-й минуте.
    • На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.
    • Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.
    • «Зенит» победил «Крылья» – 2:1.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    20.10.2022 23:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17244

      paracetamol 1 час назад

      Только не надо раздувать. Семак большим умом никогда не отличался, а зачем, если бразильцы есть!

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