Мостовой отказался общаться с журналистами после обратной замены в матче «Зенит» – «Крылья»

Только не надо раздувать. Семак большим умом никогда не отличался, а зачем, если бразильцы есть!
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой проигнорировал представителей СМИ по окончании кубковой игры против «Крыльев Советов».
Он прошел мимо журналистов в микст‑зоне, проигнорировав все вопросы, в частности, об обратной замене.
- Футболист вышел на замену на 61-й минуте.
- На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.
- Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.
- «Зенит» победил «Крылья» – 2:1.