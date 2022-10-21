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  • «Непрофессионально! Эгоизм в высшей степени». Орлов раскритиковал Мостового за реакцию на обратную замену

«Непрофессионально! Эгоизм в высшей степени». Орлов раскритиковал Мостового за реакцию на обратную замену

21 октября 2022, 23:50
3

Футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался по обратной замене полузащитника «Зенита» Андрея Мостового в матче четвертого тура группового этапа Кубка России против «Крыльев Советов» (2:1).

«Андрей явно прибавил, завоевал место в составе, за два года вырос, как футболист, но в последних матчах его выходы на поле стали не такими яркими, возможно, снизил требования к себе на тренировках. Его выход на замену в матче с «Крыльями» обернулся скандалом. Он был на поле чуть более двадцати минут, и вдруг его меняют…

Уходя с поля, повздорил с тренером и сразу ушел в раздевалку. Эгоизм в высшей степени! Выход Андрея явно не усилил атаку, его заменили – рабочий момент. Но взыгравшаяся гордыня заявила о себе на весь телевизионный мир. А как же интересы команды? Непрофессионально!» – сказал Орлов.

  • Футболист вышел на замену на 61-й минуте кубкового матча с «Крыльями Советов» (2:1).
  • На 83-й минуте его поменяли на Густаво Мантуана.
  • Мостовой высказал претензии Семаку и ушел в раздевалку.

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Источник: Bobsoccer
Россия. Премьер-лига Россия. Кубок Зенит Мостовой Андрей Орлов Геннадий
Комментарии (3)
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edw7777
1666416118
Не согласен
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Мася_1989
1666420154
Если ты профессионал, то поговоришь с тренером тет-а-тет, а не будешь устраивать шоу на заполненном стадионе, которое грозит тебе отстранением от основы.
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