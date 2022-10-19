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    Лещук: «Слышал, что Йокановичу дали три матча на исправление ситуации в «Динамо»

    Вратарь «Динамо» Игорь Лещук рассказал о взаимопонимании команды с главным тренером Славишей Йокановичем.

    «В раздевалке об этом никто не говорил, но я слышал, что ходят разговоры, будто Йокановичу дали три матча на исправление ситуации.

    Думаю, у руководства есть доверие к тренеру. Мы со своей стороны стараемся его всe больше понимать. Надеюсь, сейчас наша неудачная серия немного выправляется: есть две победы подряд — это начало хорошего пути.

    Игроки «Динамо» не понимают требования Йокановича? Согласиться можно в том смысле, что должно пройти какое-то время, чтобы игроки стали лучше понимать требования нового тренера.

    Понятно, что мы сейчас постепенно подстраиваемся друг под друга. К счастью, взаимопонимание становится всe лучше. С «Ростовом» была хорошая игра в нашем исполнении», — сказал Лещук.

    • Йоканович возглавил «Динамо» летом.
    • Команда идет на 8-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +382

      Эном айс 18 минут назад

      А что с языком -то стало?
      Какая характерная особенность. В Д-мо даже дублёр вратаря- дерьмо по жизни.
      На памяти ,только Андрей Сметанин. И вратарь от Бога , и человек оттуда же.
      По Шунина вообще молчу.
      Короче, Лев Иванович плачет..

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