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    В «Сочи» отреагировали на слова Заремы о клубе

    Пресс-служба «Сочи» прокомментировала слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о бывшем тренере клуба Владимире Федотове.

    • Федотов, говоря о стычке с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».
    • Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».
    • Дерби завершилось ничьей 2:2.

    «Нам нечего комментировать по этой теме и никак не хочется быть частью этого конфликта.

    Но стоит обратить внимание, что очень много людей переезжает в наш чудесный город Сочи. Так что мы всех ждeм в гости, и в том числе на наших матчах!» – сообщили в пресс-службе «Сочи».

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    Источник: «Чемпионат»

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