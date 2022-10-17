В «Сочи» отреагировали на слова Заремы о клубе

Пресс-служба «Сочи» прокомментировала слова супруги экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой о бывшем тренере клуба Владимире Федотове.

Федотов, говоря о стычке с тренером «Спартака» Гильермо Абаскалем, сказал: «Что-то рядом прыгало».

Зарема ответила ему: «Сложно выбить «Сочи» из человека».

Дерби завершилось ничьей 2:2.

«Нам нечего комментировать по этой теме и никак не хочется быть частью этого конфликта.

Но стоит обратить внимание, что очень много людей переезжает в наш чудесный город Сочи. Так что мы всех ждeм в гости, и в том числе на наших матчах!» – сообщили в пресс-службе «Сочи».