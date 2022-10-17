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    В ЦСКА ответили на претензии «Спартака» по поводу несоблюдения фэйр-плей

    Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал высказывания представителей «Спартака» про гол на 17-й минуте дерби.

    • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
    • Матч завершился ничьей 2:2.

    «О каком фэйр-плей мы говорим? Давно зафиксировано для отсутствия разногласий, что судья сам принимает решение остановить игру, либо игрок сам еe останавливает, выбивая мяч.

    Но когда игрок сам бежит в атаку, теряет мяч и только потом, уже без мяча, останавливается, банально в дерби, о каком фэйр-плей можно говорить?

    Тем более на газоне находился игрок ЦСКА», – сказал Брейдо.

    10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:18
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +330

      Аден 2 часа назад

      пусть будет так, но, карма существует, конина еще вспомнит этот случай.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +652

      SLADE2019 2 часа назад

      Согласен, Зобнину не составляло труда выбить мяч в аут, а он стал жестикулировать, когда потерял мяч. Плюс Промес лежал в противоположной стороне поля. Виноват Зобнин, которому давно место на скамейке, а не в основе, просто усилять место некем.

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      Ответить
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      Рейтинг: +13954

      Skull_Boy 2 часа назад

      Да вообще то он прав и если кото-то уж и парафинить, то это явно игроков Спартака нереальнейшее быдло

      1
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      Рейтинг: +7522

      Томик 2 часа назад

      Просто говнюки. Что с них взять.

      3
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      Рейтинг: +7624

      nik55 2 часа назад

      купи очки плюс 40

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