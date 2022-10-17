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  • В ЦСКА ответили на претензии «Спартака» по поводу несоблюдения фэйр-плей

В ЦСКА ответили на претензии «Спартака» по поводу несоблюдения фэйр-плей

17 октября 2022, 10:18
5

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал высказывания представителей «Спартака» про гол на 17-й минуте дерби.

  • ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.
  • Матч завершился ничьей 2:2.

«О каком фэйр-плей мы говорим? Давно зафиксировано для отсутствия разногласий, что судья сам принимает решение остановить игру, либо игрок сам еe останавливает, выбивая мяч.

Но когда игрок сам бежит в атаку, теряет мяч и только потом, уже без мяча, останавливается, банально в дерби, о каком фэйр-плей можно говорить?

Тем более на газоне находился игрок ЦСКА», – сказал Брейдо.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак
Комментарии (5)
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nik55
1665991430
купи очки плюс 40
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Томик
1665991816
Просто говнюки. Что с них взять.
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Skull_Boy
1665992833
Да вообще то он прав и если кото-то уж и парафинить, то это явно игроков Спартака нереальнейшее быдло
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SLADE2019
1665992847
Согласен, Зобнину не составляло труда выбить мяч в аут, а он стал жестикулировать, когда потерял мяч. Плюс Промес лежал в противоположной стороне поля. Виноват Зобнин, которому давно место на скамейке, а не в основе, просто усилять место некем.
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шахта Заполярная
1666004856
Кони есть такое слово БУМЕРАНГ
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