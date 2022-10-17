В ЦСКА ответили на претензии «Спартака» по поводу несоблюдения фэйр-плей

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал высказывания представителей «Спартака» про гол на 17-й минуте дерби.

ЦСКА забил после того, как Роман Зобнин, находясь с мячом, остановился из-за падения Хорхе Карраскаля.

Матч завершился ничьей 2:2.

«О каком фэйр-плей мы говорим? Давно зафиксировано для отсутствия разногласий, что судья сам принимает решение остановить игру, либо игрок сам еe останавливает, выбивая мяч.

Но когда игрок сам бежит в атаку, теряет мяч и только потом, уже без мяча, останавливается, банально в дерби, о каком фэйр-плей можно говорить?

Тем более на газоне находился игрок ЦСКА», – сказал Брейдо.

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