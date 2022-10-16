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    Соболев: «Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича»

    Нападающий «Спартака» Александр Соболев остался недоволен поведением защитника ЦСКА Милана Гайича в моменте с первым голом.

    «Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича. После того, как они забили, он побежал радоваться. Это будет на его совести», – сказал Соболев.

    • Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выключился из игры перед голом из-за лежавшего на газоне футболиста ЦСКА.
    • Главный арбитр матча Сергей Карасев засчитал гол.

    10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.10.2022 23:13
    Комментарии5
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      Рейтинг: +10

      syuzanna.starikova 12 минут назад

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      0
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      Рейтинг: +13816

      playsh 1 час назад

      Достала уже своими танцами эта балерина по фамилии Мевля,может его в Большой театр отпустить...

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      Рейтинг: +18

      Spalmer 1 час назад

      Скорее на совести Мевли. Вначале в нападающего скинул мяч, а потом очень легко проиграл борьбу

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      Рейтинг: +17409

      Cleaner 2 часа назад

      Дельфин: - Блаблаблабла...

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      Рейтинг: +231

      эд100 2 часа назад

      гол на совести карася! цска подстать федоту г......!

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