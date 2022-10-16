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Соболев: «Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича»

16 октября 2022, 23:13
8

Нападающий «Спартака» Александр Соболев остался недоволен поведением защитника ЦСКА Милана Гайича в моменте с первым голом.

«Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича. После того, как они забили, он побежал радоваться. Это будет на его совести», – сказал Соболев.

  • Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выключился из игры перед голом из-за лежавшего на газоне футболиста ЦСКА.
  • Главный арбитр матча Сергей Карасев засчитал гол.

10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Гайич Милан Соболев Александр
Комментарии (8)
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эд100
1665951422
гол на совести карася! цска подстать федоту г......!
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Spalmer
1665953117
Скорее на совести Мевли. Вначале в нападающего скинул мяч, а потом очень легко проиграл борьбу
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Plyash
1665954165
Достала уже своими танцами эта балерина по фамилии Мевля,может его в Большой театр отпустить...
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Vladislaf
1665970354
Гол на совести вашего долбоящера Зобнина, если ты хочешь сыграть в фейр-плей так выбей мяч за пределы поля а не вставай как истукан оставляя мяч в игре.
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Дядя Серёжа
1665972427
Рома закосячил, Мевля промевлил... Аут рядом был.
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моэм
1665980344
Обыкновенный игровой эпизод , защитник догнал и отвёл угрозу от своих ворот ...ВСЁ ! ... но Спартаку обязательно нужно сделать из мухи слона .
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nik55
1665988342
когда Мевлю выгонят из команды ????????
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