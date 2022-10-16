Соболев: «Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича»

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Нападающий «Спартака» Александр Соболев остался недоволен поведением защитника ЦСКА Милана Гайича в моменте с первым голом.
«Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича. После того, как они забили, он побежал радоваться. Это будет на его совести», – сказал Соболев.
- Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выключился из игры перед голом из-за лежавшего на газоне футболиста ЦСКА.
- Главный арбитр матча Сергей Карасев засчитал гол.
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