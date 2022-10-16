Соболев: «Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича»

Нападающий «Спартака» Александр Соболев остался недоволен поведением защитника ЦСКА Милана Гайича в моменте с первым голом.

«Первый гол ЦСКА будет на совести Гайича. После того, как они забили, он побежал радоваться. Это будет на его совести», – сказал Соболев.

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин выключился из игры перед голом из-за лежавшего на газоне футболиста ЦСКА.

Главный арбитр матча Сергей Карасев засчитал гол.

10 моментов вокруг этого дерби ЦСКА и «Спартака»: пушка Зиньковского, дубль Чалова, стычка Абаскаля и Федотова