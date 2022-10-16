Гилерме: «Был бы рад возвращению Семина в «Локомотив»

Вратарь «Локомотива» Гилерме готов к возможному возвращению в клуб главного тренера Юрия Семина.
— Хотел бы возвращения Юрия Семина в «Локомотив»? Общался с ним?
— Общался. Юрий Палыч — легенда, мы все его знаем. Я всегда буду рад поработать с ним. К сожалению, решение принимаю не я. Семин — не только тренер для меня, но и человек, которого я сильно уважаю. У нас есть руководство клуба, «РЖД» — они принимают решение по новому тренеру. Ждем.
- Командой сейчас руководит Андрей Федоров.
- «Локомотив» идет в РПЛ 12-м.
- Следующий соперник «Локомотива» – «Химки» (18 октября, Кубок России).
Источник: «РБ Спорт»