Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Гилерме: «Был бы рад возвращению Семина в «Локомотив»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме готов к возможному возвращению в клуб главного тренера Юрия Семина.

    — Хотел бы возвращения Юрия Семина в «Локомотив»? Общался с ним?

    — Общался. Юрий Палыч — легенда, мы все его знаем. Я всегда буду рад поработать с ним. К сожалению, решение принимаю не я. Семин — не только тренер для меня, но и человек, которого я сильно уважаю. У нас есть руководство клуба, «РЖД» — они принимают решение по новому тренеру. Ждем.

    Новости по теме
    РПЛ. «Крылья Советов» победили «Сочи» и вернули «Локомотив» в зону стыков 1
    «Локомотив» планирует пригласить в клуб фигурантов дела Ларина
    Семин оценил возвращение Пашинина и Лоськова в тренерский штаб «Локомотива»
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:02
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11831

      Алексей З 3 часа назад

      Игроку надо поменьше на эту тему рассуждать.
      Играйте лучше и не позорьте клуб.
      Сёмин конечно Легенда клуба , но возраст.
      Вы его то пожалейте, много бывших кому можно доверить.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11